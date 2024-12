La CGT dice que el texto del convenio de Navantia no está redactado

El sindicato CGT asegura que el borrador del texto del convenio colectivo con el que se ha llegado a un preacuerdo entre Navantia y el comité intercentros “non existe” y critica que la plantilla tenga que pronunciarse sobre el mismo el próximo día 17, “antes de que remate o prazo (día 18) que se dan as partes para redactalo definitivamente”. “Isto é”, asegura la CGT, “unha vergoña e unha total falta de respecto aos traballadores”.



El sindicato explica que no se ha anexado ningún documento en el correo enviado a la plantilla. “Por que?”, se pregunta antes de respoderse: “Pola sinxela razón de que aínda non existe, como se recoñece con toda claridade no parágrafo seguinte ao citado da páxina dúas do preacordo”.



“Se MAS, CIG, CCOO e UGT se fían da empresa, alá eles. A CGT non: esiximos a difusión do texto exacto, definitivo e completo do convenio antes do inicio do proceso conducente á toma dunha decisión sobre se asinar ou non”.



Por otra parte, el sindicato señala que el preacuerdo ha sido firmado por “sete dos trece membros do intercentros” y que los que no lo han hecho pertenecen a tres centrales distintas, “incluídos un de CCOO e outro de UGT. Pero á maioría sindical faltoulle tempo para compracer á empresa”.