La Central Librera, premiada por su larga trayectoria en Ferrol

La primera edición de la iniciativa “Merca Local” que organiza Cites en la ciudad de Ferrol, con la colaboración del área de Promoción Económica del Concello, llevó a cabo distintas acciones dirigidas a impulsar las compras en el pequeño comercio y apostar así por su continuidad.



Entre los premios otorgados se incluye el que se entregó a las dos Central Librera, la de la calle Dolores y la de Real, por “a súa longa traxectoria, por sobrevivir á durísima competencia da venda online no mundo do libro, polo programa de actividades que desenvolve ao longo do ano en favor do fomento da lectura e pola súa capacidade de innovar, cun espazo multifuncional como é o caso da rúa Dolores”.



El propietario de esta última, Alberto Justo, y el de la calle Real, David Justo, recibieron el diploma acreditativo de manos del edil de Promoción Económica, Javier Díaz. Además, contarán con un lote de vales de cinco euros de descuento que serán distribuidos entre la clientela para aplicar en las compras que se realicen hasta el 28 de febrero.



Además, dentro del programa “Merca Local” se llevaron a cabo otras acciones como un photocall que premió la foto más divertida. La elegida fue la instantánea de dos amigas, que disfrutarán, como obsequio, de un vale de 100 euros para efectuar sus compras en el pequeño comercio de la ciudad naval.