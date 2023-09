El CEIP San Xoán reitera su exigencia de recuperar la unidad suprimida por la Xunta

La comunidad educativa del CEIP San Xoán de Filgueira continuará movilizándose para forzar a la Consellería de Educación a dar marcha atrás en su decisión de suprimir una unidad en Primaria de cara al curso que comienza el lunes.



Docentes, padres y madres, alumnado y representantes del PSOE, BNG y FeC, así como de la CIG –sindicato mayoritario en la enseñanza pública gallega– se concentraron esta mañana a las puertas del centro para pedirle a la Xunta que rectifique y mantenga las dos unidades independientes para primero y segundo curso. Educación decidió agrupar a los 17 alumnos en una única aula, al no alcanzar el mínimo de 18 que establece la normativa. Desde el centro, según explicaba ayer la directora, Sandra Sieiro, se insistió en que “somos un colexio que ao longo do curso recibimos alumnado e desta forma non imos poder darlle cabida ás familias que solicite praza unha vez comezado o curso”.



La publicación del catálogo confiere a la decisión del departamento autonómico que dirige Román Rodríguez un carácter “definitivo” que el centro no esperaba a pesar de que la supresión de una unidad fue comunicada antes del anuncio oficial en el DOG por teléfono. “Nunca nos dixeron que ía ser algo definitivo”, lamentó la directora, que incidió en que su petición no varía. “Queremos que esta decisión se revogue porque como centro queremos seguir medrando e desta forma vemos reducidas as vacantes que podemos ofertar tanto en Primeiro como en Segundo ao pasar a ter unha aula mixta”.



Sieiro insistió en que San Xoán recibe alumnado a lo largo del año. Por ejemplo, el curso pasado, en 6º de Primaria, había seis alumnos y acabó junio con el doble. “Estamos nunha zona de influencia na que hai achega de persoas ao longo do curso e queremos dar resposta a isto”, dijo la directora antes de añadir que “queremos que o centro vaia para arriba e isto non é posible cunha redución de vacantes”.



Reunión con el alcalde

Tras la protesta, Sieiro fue recibida por el alcalde, José Manuel Rey, y por la edila de Educación, Patricia Cons. Ambos les manifestaron su “desexo” de que el centro “conte co número necesario de alumnos co obxectivo de que dispoña das dúas unidades”.



PSOE, BNG y FeC arroparon a la comunidad educativa en la concentración y, en el caso de los dos primeros, recordaron que ya han presentado sendas iniciativas parlamentarias para reclamarle a la Xunta que rectifique y mantenga las dos unidades. En esa línea, el diputado nacionalista, Mon Fernández, presente en la protesta, califica de “inexplicábel tal rixidez nos ratios mínimos cando todos os anos o número de matrículas aumenta ao longo do curso”.