Cedeira | El cartel del “Discalzos polo festival” trae de regreso a la artista local Sés, que encabeza el programa musical

Otra cita festivalera que gana adeptos cada año y que ya formaba parte de la lista de eventos musicales del verano gallego en el año 2017 nos lleva a Cedeira y su “Discalzos polo festival”, una cita que promueve la asociación cultural sin ánimo de lucro que lleva el mismo nombre y cuya pretensión no es otra que ofrecer alternativas de ocio para los lugareños, eso sí, su seña de identidad es la apuesta por los artistas locales. También organizan otras citas en la villa como Os Maios.



En el festivalde este año, previsto para las jornadas del 5 y 6 de agosto, se contará con la presencia de la artista local Sés, que ofrecerá un concierto con sus últimos temas y también los más destacados de su carrera. El evento contará además con la actuación de las formaciones ya confirmadas Arizona Baby, Bo Dereks, King Sapo, The Soul Jackets, Monolius Dop, The Lakazáns, y Liska y alguna sorpresa más que se prevé confirmar más adelante. Con el ánimo de seguir creciendo, mejorando en su apuesta medioambiental, así como la oferta infantil o la cantidad de los grupos los promotores han diseñado una serie de propuestas de mecenazgo a través de las que se pueden adquirir interesantes ofertas con productos de merchandising accediendo en el enlace https://vkm.is/discalzxs2022.