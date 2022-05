Cedeira acogerá cuatro funciones de la nueva producción del CDG

Cedeira será por unos días capital del teatro en Galicia con la representación de cuatro funciones de la obra “Ás oito da tarde, cando morren as nais”, la nueva producción del Centro Dramático Galego que girará por cuatro villas gallegas, lejos de las principales ciudades. La pieza será representada entre el 20 y el 22 de mayo para el público general –a las 21.00 horas los dos primeros días, viernes y sábado, y a las 19.00 horas el domingo– y un día antes, el 19, para el público escolar.



Será en el Auditorio Municipal, donde ayer fue presentada esta experiencia piloto del CDG que consiste no solo en llevar una obra de gran formato a un concello pequeño, sino permanecer en él con funciones durante varios días. Tal y como explicó su director, Fran Núñez, se espera que la pieza atraiga a público no solo de toda la comarca, sino también de más lejos, a tenor de lo que ya sucedió en Cee, punto de inicio de la gira.





Texto premiado





“As oito da tarde, cando morren as nais” es una pieza contemporánea, innovadora y visualmente muy potente, tal y como ayer se puso de relieve. Fran Núñez destaca de ella el texto de Avelina Pérez, premiado con el Álvaro Cunqueiro en 2018, y la dirección de Marta Pazos, con una reconocida trayectoria. Un tándem, dijo el director del CDG, de “valores seguros”. Aludió asimismo Núñez al paso de la producción por Cee, que fue todo un éxito. “É o deber do teatro público explorar novas fórmulas que poden abrir camiños tamén ás compañías privadas”, añadió. Núñez estuvo acompañado ayer en la presentación por el alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, y por las concejalas de Cultura, Ermitas García, y Turismo, Carmela Prieto.



Las entradas están ya a la venta –a un precio de 4 euros y con descuentos del 50% para estudiantes, desempregados, maiores de 65 anos, familias numerosas e outros colectivos– en la web ataquilla.com.



Camila Bossa, Sabela Domínguez, Xosé Manuel Esperante, Davide González, María Llanderas, Alba Loureiro y Toni Salgado forman parte del elenco de esta obra, de un total de 75 minutos de duración y recomendada para mayores de 12 años.



La producción del Centro Dramático Galego hace además un esfuerzo de integración, ya que cuentan con intérprete de lengua de signos, audiodescripciones y subtítulos para las personas con discapacidades auditiva o visual. “As oito da tarde, cando morren as nais” es un juego irónico sobre la relación entre el teatro y el público. La escenografía reproduce un patio de butacas desde el que se suceden las objeciones al trabajo de la actriz.





Accesos





Además, con la finalidad de facilitar la afluencia de público de la comarca, habrá autobuses gratuitos desde Ferrol, Narón y Valdoviño, que en los tres días de representación dejarán a las personas usuarias tiempo suficiente en la villa tanto para asistir a la función como para dar un paseo y tomar algo.



Para poder usar los autobuses será necesario, una vez comprada la entrada, llamar o enviar un mensaje de Whatsapp para apuntarse al número 649 87 66 14. Los itinerarios se adaptarán a la demanda y a medida que se aproximen las fechas de las funciones se informará de la oferta.



Además, gracias al programa de movilidad del CDG, la población de Ares y de As Somozas se desplazarán a Cedeira para gozar del espectáculo, tal y como se informó ayer desde la Xunta. La gira continuará por Catoira para concluir en A Estrada el primer fin de semana de junio.