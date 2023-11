CCOO detalla los problemas en la negociación del nuevo comité de Navantia Ferrol

CCOO comunicó ayer a sus afiliados los últimos avances de su sección sindical en las conversaciones con el resto de centrales para la conformación del nuevo comité de empresa de Navantia Ferrol. Así, la entidad lamentó que “as posturas dos outros sindicatos non son proclives a un acordo estable”, aseverando que, aun intentando “confluír” con éstos en los temas de los astilleros ferrolanos, mantener una “postura localista” en la negociación del futuro convenio “non conduce a nada”.



“Ferrol ten só tres delegados no comité intercentros”, explicó CCOO, aseverando que, de cara a constituir un organismo unitario “forte” es necesario coincidir con el resto de factorías. “Un reparto de postos sen cambiar as dinámicas só valerá para seguir como estabamos e non vai mellorar as condicións de traballo”, lamentó. Así, ante “a imposibilidade de acordo estable”, la sección sindical, como fuerza más votada en los últimos comicios, decidió presentar a Andrés Bastida como candidato a presidir el comité.