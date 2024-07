O castro de Esmelle recibirá visitas guiadas de libre asistencia

A Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial convoca dúas sesións gratuitas, que terán lugar este xoves, para dar a coñecer da man de profesionais a situación das excavacións realizadas no castro de Esmelle.



Despois da ruta cultural desenvolvida este mes no marco do programa de verán que propón a AVV Valle de Esmelle, no que así mesmo se incluíu unha visita ao castro e que se volverá a repetir este sábado, a Cátedra creada pola UDC e o Concello tamén realiza o seu propio chamamento.



Co nome de “Abierto por excavación”, a organización propón dúas visitas guiadas, en horario de mañá e de tarde, ao asentamento castrexo localizado no lugar de Tralocastro da parroquia ferrolá. Os encargados de conducir estas citas, que darán comezo ás 11.00 e ás 16.30 horas, serán os directores técnico e científico da excavación, Samuel Nión e Juan Luis Montero, respectivamente.



Para asistir a estas sesións, que non teñen custe algún, non é necesario inscribirse, senón que será suficiente con persoarse no punto de encontro, que se estableceu no edificio da asociación veciñal. Dende esta localización, o grupo de participantes desprazarase a pé até o castro.