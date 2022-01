Los casos de coronavirus suben en escuelas infantiles y bajan en el resto de centros

El parte semanal de casos en centros de mayores y de atención a la discapacidad y en colegios deja resultados dispares. En los primeros, queda prácticamente extinguido el brote de la residencia Mi Casa, en Ferrol, de la que se comunican ocho casos (la semana pasada eran 36 y la anterior, 45). También bajan los diagnósticos en Domus Vi Narón, donde queda un paciente con coronavirus (el máximo fueron tres). Se suma a esta lista la residencia A Magdalena, en As Pontes, que tiene dos casos, según el boletín del Sergas.



En el caso de los centros escolares, en el punto de mira por la elevada incidencia entre los menores, aumentan los positivos en las escuelas infantiles, que pasan de tener de 19 a 37 diagnósticos, aunque no se informa de ningún aula cerrada. En el resto de las etapas educativas se contabilizan 501 casos, casi un centenar menos que la semana pasada (entonces eran 594) aunque en cifras que, por elevadas, no se alcanzaron el año pasado en ningún momento del curso. Ha aumentado el número de aulas cerradas, de dos a cinco. El criterio para el cierre es ahora más laxo, y se decide cuando hay al menos cinco casos o el 20% del alumnado de un grupo.



El boletín indica además los centros con quince o más positivos en total (que pueden ser de alumnado, profesorado o el resto de profesionales). La pasada semana eran siete y en el informe publicado ayer, tres: CPI O Feal, en Narón, con 27; el CEIP A Magdalena, de As Pontes, con 25; y el CEIP Couceiro Freijomil, de Pontedeume, con 16 casos y dos aulas cerradas.









Más hospitalización





Los casos activos en las tres comarcas vuelven a bajar, quedándose en 3.116, 117 menos que el día anterior. En el hospital, en cambio, las cifras continúan subiendo y elevando el techo de esta ola, aunque en la UCI sigue habiendo una persona ingresada. En planta son 43, dos de ellas en el Juan Cardona y el resto en el CHUF.



Se ha comunicado una nueva muerte de un paciente con covid, el martes 25. Se trata de un hombre de 88 años que estaba ingresado en el Arquitecto Marcide. El goteo de fallecimientos continúa y son 17 en esta ola, de un total de 247 en toda la pandemia.



En el ámbito municipal la incidencia a siete días ha frenado su descenso, aunque los números son mejores que los que había hace una semana.