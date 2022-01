Los casos activos de covid rozan los 3.000 tras varios días de ascenso insólito

El área sanitaria de Ferrol tenía el sábado, a las seis de la tarde, a casi 3.000 personas con un diagnóstico activo de infección por SARS-CoV-2. En concreto, 2.964, 225 más que las que había el día anterior. En esas 24 horas, las que van de las seis del viernes a la misma hora del sábado, se detectaron 261 positivos, según la información que publica diariamente el Sergas (http://coronavirus.sergas.gal). Son cifras que están influidas por la concatenación de festivos navideños y fin de semana, por lo que están sujetas a oscilaciones que no tienen por qué indicar un alivio real de la situación. De hecho, se ha bajado de los 300 diagnósticos diarios pero la variación media de la última semana no ha dejado de ser una pendiente que sube en línea recta.



El número de pacientes ingresados en el hospital también puede estar influido por los festivos, sobre todo porque se dan menos altas. De momento, el CHUF no sufre como en olas anteriores la multiplicación de la incidencia que se da de unos días para aquí, aunque la experiencia previa indica que la gravedad puede manifestarse tiempo después del diagnóstico. Los positivos empezaron a superar el centenar diario el 21 de diciembre y el 30 ya rozaban los 400 (383 en las cifras consolidadas, que abarcan el día completo). Cuál será el comportamiento en próximos días y cómo repercutirá en atención primaria y en el hospital está aún por determinar. La protección de las vacunas y la mayor benignidad de la variante ómicron presentan un escenario desconocido.



El Sergas informa de que hay 13 pacientes ingresados con coronavirus en el Arquitecto Marcide, once en planta (uno más que el día previo) y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los fallecidos que se han comunicado (y en este caso también puede haber retrasos y facilitarse datos atrasados a partir de hoy, primer día laborable) se mantienen en 239, nueve desde mediados de noviembre, asociados a esta ola.









Incidencia disparada





Los veinte municipios de Ferrol, Eume y Ortegal están en un riesgo extremo de transmisión y varios superan ya el millar de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es la situación de Ferrol (que encabeza la explosión de casos), Narón, Fene, As Pontes, Pontedeume, Valdoviño, Cedeira, Ares, Ortigueira, Cariño y A Capela. Moeche, Cerdido y As Somozas son los únicos que no superan los nueve positivos en dos semanas y el Sergas no ofrece datos concretos que permitan un cálculo aproximado de la incidencia. Los dos primeros se sitúan en la horquilla entre los 250 y los 500 y As Somozas por encima de 500.



La realización de test de antígenos gratuitos, sin cita, en el edificio de la Politécnica Superior, en Esteiro, continuaba ayer domingo y estará accesible durante toda esta semana, hasta el 9, con la excepción del día 6. Está abierto de tres de la tarde a nueve de la noche y facilita el acceso a un diagnóstico precoz a las personas que puedan tener sospechas de tener la infección.



Se reanuda hoy también la vacunación, que esta semana incluirá de nuevo a menores, en una segunda tanda de vacunas preparadas para esta edad. Será el martes y el miércoles por la mañana. La inmunización se centra ahora en la tercera dosis de las personas en la década de los 40, siempre que cumplan los requisitos, así como en la repesca de otros grupos. Hasta ahora se han puesto 411.632 dosis y 161.721 personas tienen doble pauta. El refuerzo llega a 97.929.