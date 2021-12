Los casos activos de coronavirus rompen el techo de la tercera ola

La variante ómicron ha irrumpido en plena Navidad para disparar las cifras de contagios de coronavirus a niveles nunca vistos en toda la pandemia, y no solo porque se hayan multiplicado las posibilidades de diagnóstico –se superaron las 1.000 PCR realizadas en un día, algo que solo había sucedido antes en dos ocasiones, en diciembre de 2020 y en febrero de este año–. El último análisis en las aguas residuales de A Coruña indica que, en las jornadas previas a Nochebuena, ya estaba presente ómicron en un 66%, lo que puede dar una idea aproximada de cuál es la situación en toda Galicia una semana después.



El hecho de estar vacunados supone una barrera ante la actual situación descontrolada, con los mayores de 50 años y grupos de riesgo mayoritariamente con la tercera dosis puesta, lo que restablece su inmunidad y la eficacia contra el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, el volumen de positivos es tal que se están cambiando protocolos sobre la marcha (el autodiagnóstico valdrá para validar el caso y la cuarentena y aislamiento sin síntomas se reduce de diez a siete días) y la atención primaria sufre ahora el desbordamiento. De momento, el incremento no se ve reflejado en la hospitalización en el Arquitecto Marcide, que ayer notificaba 14 personas ingresadas, doce en planta y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero la situación es incierta y no se ve un freno al incremento de casos, que bate récords cada día, por lo que no se pueden hacer previsiones.



Las cifras que publica el Sergas indicaban ayer 314 diagnósticos detectados en 24 horas. Así, en total pasan a ser 2.141 las personas que ahora mismo tienen una infección por SARS-CoV-2 diagnosticada en las tres comarcas (291 más que el día anterior). Es un dato que tampoco se había visto antes y que seguirá aumentando en los próximos días mientras los números no se estabilicen y hasta que no empiecen a darse altas correspondientes a esta explosión.





Los test de antígenos





El Sergas ofrece la posibilidad de realizarse pruebas sin cita previa hasta el día 2 de enero (con la excepción de mañana, día 1). Son test de antígenos y se realizan en el edificio de la Politécnica, en el campus de Esteiro, esta tarde, de dos a siete de la tarde, y el domingo, de tres a nueve.



La vacunación para los próximos días incluye la continuación del refuerzo del grupo de 40 a 49 años (tienen que haber pasado seis meses desde la dosis anterior en el caso de las de ARN aunque solo tres si son Astra Zeneca o Janssen). También está previsto continuar con la inmunización de los menores en cuanto llegue una segunda remesa. Las citaciones son para el día 4 y la mañana del 5 y se continúa de ocho años hacia abajo. En la tarde de ayer jueves todavía se ponían algunas dosis a los los mayores de esa edad que quedaron pendientes en la primera ronda.



Una tercera remesa está prevista para finales de la semana que viene y se pretende que pueda utilizarse antes del inicio del trimestre, aunque está pendiente de confirmarse.





Ningún municipio sin covid





El detalle municipal deja casos de coronavirus diagnosticados en todos los concellos, algunos, como Ferrol, Narón, Pontedeume, Valdoviño y Ares, con incidencias acumuladas en las últimas dos semanas superiores a los mil casos por cada 100.000 habitantes.



Una situación así, en la que los veinte municipios de Ferrol, Eume y Ortegal estén afectados, no se daba desde febrero, pero entonces el número de positivos no era tan grande.