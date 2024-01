Casi un 50% de los perros recogidos en Mougá se quedan en el refugio de Ferrol

La situación en el refugio de animales de Mougá ha cambiado en los últimos tiempos y el número de mascotas que se recogen habitualmente ha crecido y, lo que es más grave, muchas de las que van a parar a este centro se quedan allí porque no aparecen los dueños para su regreso al hogar.



La situación se debe, por una parte, a entregas voluntarias de personas que dicen no poder hacerse cargo de los animales, bien por su situación socioeconómica o por salud, además de, como señala la encargada del refugio Yadira Tenreiro, por las dudas que genera la nueva ley de bienestar animal y las sanciones que puede llegar a imponer.



Por otra parte, muchos animales no cuentan con microchip ni elemento identificativo alguno y una vez que son recogidos por el personal del refugio, por avisos de perros sueltos por la calle, se quedan ya en Mougá porque nadie se interesa por su recuperación.

Los propietarios que pierden a sus mascotas no siempre optan por recuperarlas y son abandonadas



Ante esta situación, que se traduce en que cerca de un 50% de los perros que llegan al refugio se quedan allí –de los 321 canes recogidos, solo 71 fueron recuperados por sus propietarios–, la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol, que se encarga de la gestión del refugio, ha acordado poner en marcha una campaña llamando a la responsabilidad de los ciudadanos, con el fin de que, por una parte, identifiquen a sus animales de compañía y, por otra, opten por la adopción de perros en lugar de por la compra.

Esta situación fue abordada en el pleno de la Mancomunidad de esta semana, en el que se dio cuenta del informe anual del refugio de animales de Mougá.



En este documento se recoge que se está produciendo un incremento del abandono de canes que se asocia con la falta de identificación de los mismos.



Las campañas que se pretenden llevar a cabo consisten en intervenciones de la Policía Local con el fin de concienciar de la importancia de identificar a los animales de compañía. De hecho, que no cuenten con microchip implica sanciones de más de 10.000 euros.

Las entregas voluntarias también han aumentado, aunque las adopciones también son altas



Este problema de las sanciones puede llevar a veces a abandonos, por tener una mascota pero no querer adaptarse ahora a las nuevas normas más restrictivas que buscan una defensa de los animales, con la ley de bienestar. Las entregas voluntarias por tener que hacerse cargo de perros de familiares y no poder abordarlo o bien por parte de personas mayores que no pueden seguir manteniendo al animal también se han incrementado, tal y como se recoge en el informe.



Aunque el número de adopciones es elevado y en 2023 se alcanzaron los 204 perros y 128 gatos entregados a nuevos propietarios, también se considera imprescindible apelar a la responsabilidad ciudadana y evitar situaciones que puedan conducir al abandono, además de que se opte por adoptar cuando se quiera contar con una mascota, en lugar de proceder a la compra de animales.



Asimismo, se recuerda a los propietarios que deben tener operativo el teléfono que se facilitó cuando se instaló el microchip en el caso de perder al animal y que deben denunciar las desaparición, con el objetivo de que la Policía se ponga en contacto con el refugio para poder recuperarlo si se ha trasladado al centro.

Si por el contrario, alguien se encuentra a un animal perdido debe notificarlo al 112, que también contactará con el centro.

Colonias felinas

La presencia de gatos en el centro de animales de Mougá también es muy numerosa y, en este sentido, se han recogido, según reza en el informe anual, un total de 1.018 gatos. De estos 412 continuaron en las instalaciones, mientras que la mayoría, 60, fueron devueltos a las colonias de las zonas en las que fueron recogidos. Antes de soltarlos y con el fin de limitar la presencia de gatos ferales en la ciudad se procede a su esterilización, desparasitación y a la vacunación pertinente.

Las dependencias de Mougá para hacer frente a los cuidados de los animales han pasado por una mejora y ampliación de su capacidad, así se ha adquirido un módulo prefabricado para el alojamiento de mascotas y se ha renovado, además, la instalación eléctrica.