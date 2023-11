Carlos Bravo | “Utilizar este combustible en el transporte por carretera sería como matar moscas a cañonazos”

Carlos Bravo, representante de la ONG Transport&Environment, ofrecerá mañana martes a las 9.30 horas, la conferencia inaugural de la jornada "El futuro del del hidrógeno verde desde la perspectiva gallega: retos y oportunidades" que organiza la Cátedra Greenalia-UDC.

¿Cuál es la posición de T&E?

Somos una ONG muy técnica, algo así como un “think tank” sobre la descarbonización del transporte. Nuestra visión es conseguir un modelo de transporte totalmente descarbonizado, sostenible, con el mínimo impacto para la salud pública y el medio ambiente, no sólo desde el punto de vista del carbono, sino de la contaminación atmosférica, lo más eficiente y asequible. Queremos que la normativa europea y de los Estados miembros se acelere para lograr la descarbonización del transporte, pero de forma eficiente y sostenible.



¿Cómo se puede lograr?

La mayor parte del hidrógeno que se está utilizando ahora en sectores energéticos no es eficiente (procede de combustibles fósiles y, por lo tanto, no puede servir para la descarbonización) y el único realmente sostenible es el verde, que es el que se consigue rompiendo la molécula de agua por electrolisis, utilizando electricidad de origen renovable. El hidrógeno se tiene que utilizar en aquellos sectores difíciles de descarbonizar mediante la electrificación directa, y debe sustituirse por el gris o el pardo (fósiles ambos) que se usan ahora en industrias que necesitan procesos de alta temperatura, por ejemplo, para la fabricación de fertilizantes.

¿Dónde deben centrarse los esfuerzos?

Donde realmente es necesario es en el transporte marítimo y aéreo, sectores muy difíciles de descarbonizar mediante la electrificación directa. Sin embargo, no tiene ningún sentido utilizarlo en el transporte por carretera porque los datos demuestran que si quieres mover un vehículo con hidrógeno verde, debes emplear entre dos y tres veces más electricidad en su generación que si utilizas una batería, y hasta seis veces más si ese hidrógeno lo quieres combinar con CO2 del aire para producir un hidrocarburo de forma sintética Por lo tanto, no tiene ningún sentido utilizarlo para uso directo o para fabricar electrocombustibles para usarlos en vehículos de carretera cuando tienes una alternativa mucho más eficiente, que es la electrificación directa. Es decir, si quisieras utilizar hidrógeno o electrocombustibles verdes derivados del hidrógeno para mover la mayor parte de nuestros vehículos, necesitarías una cantidad tan brutal de electricidad que sería muy ineficiente y necesitarías multiplicar por mucho la capacidad de generación de electricidad renovable. Utilizar hidrógeno verde en el transporte por carretera sería matar moscas a cañonazos. Sin embargo, para la aviación o el transporte marítimo, sobre todo de larga distancia, es diferente.

Las tecnologías para descarbonizar nuestra economía existen; solo hace falta voluntad política para aplicarlas

¿La tecnología está preparada para asumir el reto?

El hidrógeno verde debe producirse a través de energías renovables por electrolisis del agua, y para que fueran realmente sostenibles tendría que capturarse el CO2 directamente del aire. Sabemos que eso a corto plazo es difícil, porque es una tecnología que no está muy madura, pero, mientras tanto, podría ser un CO2 biogénico procedente de biomasa sostenible. Por eso creemos que las nuevas plantas para fabricar hidrógeno tienen que ser potencia adicional, es decir, no puedes quitar potencia eléctrica en el mix que sirve para descarbonizar otros sectores. Las tecnologías para descarbonizar nuestra economía existen. Hay algunas que tendrán que ir mejorando, como pasó con las renovables, que abarataron su coste de una forma muy rápida. Las tecnologías están y solamente hace falta voluntad política para aplicarlas y permitir que descarbonicemos todos nuestros sectores, evitando así que la temperatura global del planeta suba dos grados, que es el objetivo del Acuerdo de París.



¿Con qué horizonte se trabaja para completar el proceso?

Dependemos de una manera tan brutal de los combustibles fósiles y tenemos un sistema energético tan sumamente ineficiente, que no va a ser tarea fácil. Con todo, lo que está claro es que el proceso puede hacerse bastante más rápido de lo que uno pudiera pensar, pero lamentablemente tenemos muchos intereses todavía, sobre todo por parte de las compañías petroleras, que están tratando de ralentizar el proceso; antes negaban el cambio climático, ahora dicen que no hay que ir tan deprisa porque lo que quieren es tratar de prolongar al máximo su negocio. l