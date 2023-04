Caranza dispondrá de un bus a la estación para poder conectar con los servicios que desde el martes irán desde Ferrol por autopista

El próximo cierre a la circulación de la avenida de As Pías en el tramo que se encuentra en obras y que ya está siendo anunciado con la cartelería pertinente supondrá variaciones en los desplazamientos en el servicio de transporte público.



Teniendo en cuenta que , como ya se ha anunciado, los autobuses que unen Ferrol con A Coruña o Santiago, entre otras ciudades, partirán únicamente de la estación de autobuses, sin paradas en la ciudad, desde la Xunta se ha puesto en marcha un servicio de comunicación entre el barrio de Caranza y la estación, para permitir enlazar, a primera hora, con las líneas afectadas.



Así las cosas, los usuarios podrán hacer uso de la línea de buses urbana, la C, que une Caranza con la Praza Vella, y que variará su itinerario, de modo que, con el fin de facilitar dichos transbordos, concluirá su ruta en la estación de buses. Además, se añadirá una nueva expedición más temprano que las actuales, saliendo de Caranza a las seis de la mañana, con llegada a la estación en torno a las 6.15 horas. Se podrá acceder, de este modo, a los servicios de media y larga distancia que saldrán de la estación directamente por la AP-9, mientras duren los trabajos de mejora de seguridad de la FE-14, avenida de As Pías, que se estima que se prolonguen hasta mayo del próximo año.



Esta solución, explican desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ha sido consensuada con la entidad vecinal del barrio de Caranza, que había manifestado la necesidad de asegurar el transbordo con estos servicios entre Ferrol y las demás ciudades a primera hora de la mañana mientras esté cortada la avenida de As Pías, ya que no había comunicación con la estación en esos horarios. También se ha acordado la solución con la empresa operadora del servicio urbano.

Cambios

Como ya se anunció, la nueva configuración supone que las líneas que conectan Ferrol con Pontedeume, Betanzos, A Coruña, Santiago y Vigo partirán todas ellas de la estación, sin paradas en la ciudad. El resto de las líneas que tienen como cabecera la propia estación de autobuses o la plaza de Galicia realizarán un recorrido alternativo en el tramo cortado de la avenida de As Pías, empleando la calle Telleiras y la avenida Castelao, en el barrio de Caranza.

Por su parte, la línea urbana que une Caranza con Praza Vella, línea C, no se verá afectada por el momento en cuanto a recorrido, hasta que se corte definitivamente el puente de Caranza. Será entonces cuando el recorrido pase por Telleiras, avenida de Castelao, y avenida do Mar. En ese momento también se verá afectada la línea que ahora funcionará para unir Caranza y la estación de autobuses.