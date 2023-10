Canido quiere sus propias escaleras o rampa mecánica para subir al barrio

Un matrimonio de Canido, Gonzalo y Natalia, promueven desde hace unas semanas una iniciativa a través de Facebook que suma apoyos cada día para lograr que el barrio alto de la ciudad tenga unos accesos más cómodos. Alto sí, pero sin que ello signifique que uno deba quedarse sin aliento en el intento.



Y es que aunque ahora su hija camina sola, pasaron años arrastrando el carro de su bebé calle arriba y calle abajo como cualquier familiar del barrio. “Para arriba resultaba tremendamente duro y cansado, sobre todo para mi mujer que fue la que más veces se vió en la necesidad de “hacer brazo” para empujar el carro de vuelta a casa.



“Pese a que ahora nuestra hija ya es más mayor y va caminando, no olvidamos la odisea que suponía subir y bajar al centro empujando una sillita y ya no por nosotros, pero sí por otros amigos y vecinos nos pareció que era momento de plantear esta iniciativa”. Recuerda además que el hecho de ver que este tipo de proyectos son una realidad en otros puntos de la geografía gallega y nacional también los animó. Pero la petición de escaleras mecánicas para Canido, que es así como se llama la página de Facebook, se creó pensando en la gente mayor del barrio y esas nuevas familias que llegan y esos jóvenes que dentro de unos años no lo serán tanto. Pero también, y muy especialmente, por gente como la madre de Gonzalo, que falleció pocos días después de poner en marcha la iniciativa. “Mi madre, como muchos otros mayores de Canido, ya hacía años que bajaba de casa en contadas ocasiones, pero al centro, que le gustaba mucho ir, ya no podía, porque el regreso a casa se le hacía imposible”, explica este vecino del barrio, que confía en que al menos esta propuesta se estudie por parte de los gobernantes y que los responsables técnicos municipales puedan valorar la mejor forma de ejecutar este servicio. “Sabemos que hay muchas cosas que hacer y esto podría no parecer urgente, pero el barrio mejoraría considerablemente; es más nosotros tenemos unos amigos que decidieron no comprar piso en el barrio porque vieron en que unos años subir y bajar al centro se les iba a hacer cuesta arriba, valga la redundancia”.



Por todo ello confían en que la iniciativa siga ganando adeptos y se pueda desarrollar como en tantas otras ciudades de Galicia y España y, con ello, el barrio de moda lo sea todavía más.



Muy buena acogida



También desde la Asociación de Vecinos abrazan la iniciativa, si bien entienden que en el barrio hay muchas necesidades que cubrir esta “non é nada descabellada”, como apunta Roberto Taboada, presidente de la entidad vecinal. Taboada aplaude que se haya impulsado esta iniciativa, aunque recuerda que ya desde el año 2017 “desde a AAVV e a Intrabarrial sempre defendimos un sistema mecánico, xa que aínda que estamos cerca do centro, o desnivel é moi considerable, xa que todas as rúas que veñen desde a plaza España ou o barrio da Magdalena teñen unha pendiente moi pronunciada, unha dificultade moi grande para persoas maiores ou con problemas de mobilidade, que non poden gozar da zona da Magdalena como eles quixeran, xa que tampouco hai otra forma de moverse que non sexa a pé”.



Cree que en este caso podría combinarse un sistema de escaleras y rampas mecánicas, aunque lamenta que hasta la fecha el Concello nunca haya tenido en consideración la propuesta.