El Campus Industrial inicia el curso con solo tres grados sin cubrir el número de plazas

El curso universitario comienza hoy en el Campus Industrial de Ferrol con solo tres grados todavía abiertos, una situación que responde a un incremento de la demanda y que no se había producido en los últimos años. Aunque es cierto que se da en otras ciudades gallegas, no en todas lo hace con la misma intensidad.



Cuando ya se ha cerrado el sexto llamamiento para el alumnado prematriculado en los grados de las facultades del Sistema Universitario de Galicia, son solo tres las carreras abiertas: Enxeñaría Eléctrica –con una nota de corte de 5,378–, Relacións Laborais e Recursos Humanos –con un 5– y en Xestión Dixital de Información e Documentación, que parte de un 5,740. Las otras once ya tienen el cupo cerrado. Siete de ellas lo hicieron ya en la primera convocatoria: el doble grado de Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Naval e Oceánica, con la nota más alta en el Campus Industrial, un 11,175; el de Relacións Internacionais, con un 10,703; el de Xestión Industrial da Moda, con un 10,358; el abierto en Enxeñaría Industrial, con un 10 de nota de corte; Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto, con un 8,770; Enxeñaría Mecánica, con un 7,730; y Enxeñaría Naval Oceánica, que cortó a la primera con una nota de 5.



En la segunda convocatoria lo hizo Enfermaría, con un 10,930 de nota, y en la tercera, Podoloxía, con un 7,3. Las dos últimas en cerrarse, en el cuarto llamamiento, fueron Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (5,330) y Enxeñaría Electrónica Industrial e Autonámica, con un 5.



Dos más

Son precisamente estos dos últimos grados los que, a estas mismas alturas –ya cerrada la sexta convocatoria– tenían vacantes hace un año, y así seguirían hasta el último plazo, a mediados de octubre.



Esta mayor demanda se ha registrado en cuatro de los otros seis campus universitarios de Galicia –a estas alturas del proceso de matriculación–, aunque con diferente intensidad. Así, en el de Pontevedra, de las doce carreras de su mapa de titulaciones, solo hay una que sigue abierta –Enxeñaría Forestal–, cuando hace un año eran tres. En el de Ourense, que también depende de la Universidade de Vigo, quedan cuatro grados abiertos de los 21 ofertados, cuando el año pasado eran siete. El cambio más grande ha sido, sin embargo, el del campus vigués, que ha reducido de doce a seis el número de carreras con la matrícula abierta.



En la USC quedan seis titulaciones con plazas, las mismas que hace un año, y en su campus asociado, el de Lugo, es una menos, es decir, tiene nueve, por las diez del año pasado. Por su parte, en el campus herculino de la UDC hay todavía diez carreras con vacantes, las mismas que el año pasado.



Valoración

Para la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, este mayor interés por parte del estudiantado tiene que ver con “o traballo que se estivo a realizar en promoción de titulacións. É unha actividade intensa que dá o seus froitos”. En ese sentido, recuerda que el personal de dirección del Campus Industrial de Ferrol ha estado asistiendo, en colaboración con el Servizo de Estudantes, “a feiras para divulgar as nosas titulacións, e non só en Galicia, senón tamén en Asturias e na zona de León”. Este éxito también lo atribuye a los medios de comunicación, como parte de un engranaje que colabora en la difusión de la “actividade do Campus Industrial e das novas titulacións que se crean”.

As titulacións que naceron ao abeiro do Campus Industrial están funcionando



Por otra parte, la vicerrectora está convencida que en esa apertura juega tamén un papel central la relación con el mundo empresarial, una “transferencia de coñecemento” que a nivel práctico se traduce en proyectos conjuntos con decenas de firmas.



“A cercanía que temos coa empresa é un valor engadido”, subraya Ana Ares, “porque, ao igual que pasa nas formacións duais dos ciclos de FP, nós tamén estamos intentando achegarnos máis á empresa, da que xa estabamos preto. Facemos moito fincapé niso porque, se non temos relación coa industria e sabemos o tipo de perfil e de competencias que precisa o noso alumnado e, por ende, que tipo de titulacións necesita, a formación universitaria non tería sentido”, recalca Ana Ares.

La demanda de los másteres, cuyo plazo se cierra la semana que viene, también crece

El mayor interés de este año por los estudios universitarios se extiende también a los másteres. El Campus Industrial ofrece un total de 14, uno de ellos de nueva implantación, el de “Tecnoloxía Téxtil e Moda Sostible”. Aunque el plazo extraordinario de matriculación aún está abierto, la vicerrectora Ana Ares avanza que ya hay varios con el número de plazas cubierto.



La cercanía con la industria y con la sociedad están detrás de esta demanda creciente, pero también lo está el acierto del equipo directivo en detectar oportunidades que atraen no solo a estudiantes de toda Galicia y de los territorios cercanos, sino también a extranjeros. “Coido que esas titulacións que naceron baixo o paraugas do Campus Industrial, como os graos en Xestión Industrial da Moda, o aberto en Enxeñaría Industrial ou de Relacións Internacionais e tamén mestrados, algunhas desas titulacións únicas no Sistema Universitario de Galicia, son un acicate” para un público potencialmente más amplio. “Cada ano medran máis os estudantes estranxeiros grazas a ofertas como a do máster Seas 4.0 –con 22 persoas de 22 países diferentes– porque estamos a traballar intensivamente no eido da internacionalización”, apunta Ana Ares.