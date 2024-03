Los Campus de Ferrol, Lugo y Ourense exploran líneas de colaboración en su labor investigadora

Los responsables de los Campus de Ferrol, Lugo y Ourense abordaron en una reunión antes de las vacaciones de Semana Santa la necesidad de establecer líneas de cooperación y colaboración entre ellos para aprovechar sus potencialidades y las oportunidades que se abren por su condición de especializados acreditados por la Xunta.



En este primer encuentro desde que el Campus da Auga de Ourense (dependiente de la Universidade de Vigo) logró su acreditación como especializado el pasado mes de febrero participaron, por parte del Campus Industrial de Ferrol, la vicerrectora, Ana Ares, y el director, Marcos Míguez. Por el Campus Terra de Lugo –dependiente de la Universidade de Santiago de Compostela– acudió María Elvira López, delegada del rector, y por el anfitrión, el vicerrector, Francisco Javier Rodríguez; y el director del Campus Auga, Roberto Ignacio Fernández, además de técnicos de todos ellos.



La reunión comenzó con una presentación de los responsables del Campus ourensano, que explicaron el proceso que ha tenido que seguir hasta lograr la acreditación por parte de la Xunta, así como sus características principales. El intercambio de información fue otro de los puntos que se trataron en un encuentro en que las partes incidieron en la necesidad de explorar vías de colaboración, una iniciativa a la que la Xunta, a través de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, mostró su apoyo, pues “permitirá impulsar sinerxías e accións estratéxicas no eido da investigación”.



Desde la Universidade da Coruña se resalta que la cooperación supondrá “un beneficio directo no fortalecemento das estruturas dos campus non centrais, aproveitando as súas potencialidades e facéndoos máis competitivos e especializados”.

El Industrial fue el primero de Galicia y de España en obtener este reconocimiento



El Campus Industrial de Ferrol es el primero que se acredita del sistema universitario no solo gallego, sino también español. En diciembre, de hecho, renovó por cuatro años esta condición, tras haberla obtenido en 2021 después de una proceso de evaluación por parte de una comisión de personal experto, ajeno, por otra parte, al Sistema Universitario de Galicia.



La robótica, los materiales, la optimización de procesos, la ingeniería naval y offshore y la gestión industrial y el desarrollo del producto son las cinco líneas estratégicas del Campus Industrial de Ferrol desde su nacimiento, en el año 2015.



De cara al 2028 deberá incorporar nuevas líneas de investigación vinculadas a la ingeniería eléctrica y electrónica, entre otros objetivos.

Jornada de puertas abiertas

El plazo para que las familias puedan inscribirse en las jornadas de puertas abiertas que organiza el Campus Industrial de Ferrol el 5 de abril finaliza a las 14.00 horas del día 3, es decir, del miércoles anterior. Los interesados deberán enviar un correo electrónico con sus datos personales al correo comunicacion.campus.industrial@udc.gal o llamar al número de teléfono 881 013 621. Puede elegirse entre tres itinerarios.