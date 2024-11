La campaña “Vente arriba Ferrol” podría ser galardonada esta noche

No pueden estar más satisfechos los responsables de la agencia Recados Carmen, una de las nominadas en la gala de los IX Premios Paraguas, que organiza el Clúster de Comunicación de Galicia y que esta noche se entregan en el teatro Jofre.



Recados Carmen es una agencia de publicidad joven, que va camino de cumplir tres años, aunque cuenta con una gran experiencia en su haber, ya que el negocio actual es fruto de la fusión de otras dos firmas punteras en el sector como Elemental Chefs e Icon y que dan forma en la actualidad a un grupo que busca mejorar la relación de las marcas con su público y que suma numerosas campañas de éxito. Su treintena de trabajadores vive con especial emoción lo que ocurrirá esta noche en el espacio escénico ferrolano, ya que concurren a los premios con cinco nominaciones, tal y como explica Adriana Hernández, social media de la firma con sedes en Vigo y Pontevedra aunque también operan desde Barcelona y Madrid.



Recados Carmen es la empresa a la que el Concello de Ferrol contrató su campaña “Vente arriba Ferrol”, iniciativa con la que se buscaba huir del estereotipo de que la urbe naval es fea, algo que no parece tener correlación con las cifras de turismo, que indican más bien lo contrario. Sea como fuere, esa novedosa promoción ideada por la firma pontevedresa trascendió a lo local y se coló en emisoras de radio y televisión nacionales, de modo que cumplió su objetivo en cuanto a la repercusión generada. “Fue un auténtico éxito”, explica Adriana Hernández.



Como se recordará, la campaña en cuestión se centró en buscar una localidad en la que pudiera haber gente interesada en huir de las altas temperaturas y vieron que el lugar de España que había registrado las más altas el año anterior había sido Cartagena, en Murcia. “Cuando supimos que se trataba además de una ciudad hermanada con Ferrol, no lo dudamos, ese era el lugar perfecto para buscar gente que quisiera escaparse tres días a Ferrol a conocer la ciudad y disfrutar de todo lo bueno que tiene”, rememora Adriana. Asegura que al principio “tuvimos nuestras dudas, no sabíamos si el mensaje habría calado y si la gente se animaría, pero sí lo hicieron, sobre todo fue gente joven, como esperábamos... Todavía recuerdo el día que debían presentarse en la plaza de España para subirse al bus con destino a Ferrol, el temor de la que la campaña no hubiese calado estaba ahí, pero fue un éxito, enseguida se cubrieron las diez plazas que se habían dispuesto y de camino a Galicia no hacían más que sonar los teléfonos de la agencia, con llamadas de un medio y otro para hablar con los jóvenes o con nosotros sobre esta novedosa forma de promocionar un destino”.



Ahora falta ver si ese éxito se traslada también a la gala de esta noche en el Jofre, que dará comienzo a las 20.00 horas, con un photocall previo a las 19.45 h. En la misma se entregarán 18 galardones a los 46 finalistas. Asimismo, durante la cita se otorgarán dos premios honoríficos a la periodista María Rey, en el campo de Comunicación, y a Miguel García y Marta Rico, fundadores de la agencia Sra. Rushmore, en el campo de la Creatividad.