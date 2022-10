O Camiño Inglés tamén é unha ruta accesible para as cadeiras de rodas

O Camiño Inglés pódese facer en cadeira de rodas ou noutros vehículos adaptados. A asociación ASCM leva meses centrada na divulgación deste roteiro como apto para o turismo inclusivo e, logo de facer eles mesmos peregrinacións no verán ou de acompañar nun “fam-trip” a representantes de asociacións de todo o país, acaban de editar unha guía actualizada que debulla paso o paso o trazado, cos puntos máis conflitivos, coas súas dificultades e incluso con tramos alternativos nos lugares nos que o camiño oficial se fai máis complicado para as persoas con mobilidade reducida.



Algún destes puntos onde o sendeiro recomendado se afasta do percorrido están sinalados en Neda (recoméndase percorrer o paseo fluvial ata o parque infantil e retomar o trazado oficial despois de pasar a igrexa de San Nicolás, para así evitar beirarrúas estreitas e tráfico) ou en Fene (salvando unha rampa moi pronunciada e con firme irregular seguindo un camiño á dereita ou, na saída do polígono Vilar do Colo, escollendo continuar pola estrada porque hai unhas escaleiras que fan imposible continuar polo camiño).



Noutras ocasións, a guía permite escoller entre dúas opcións, recomendando a que resulta máis doada para as cadeiras de rodas pola menor inclinación, pola seguridade ou polo estado do firme. De feito, no “fam-trip”, cuxos principais fitos foron recollidos polos propios peregrinos nas súas redes sociais, houbo momentos en que ou ben os vehículos quedaron atrapados en zonas de terra ou resultou moi difícil subir costas debido á elevada pendente.



Por iso a información sobre as costas é unha das máis importantes desta guía, sinalando en cor verde as que teñen unha pendente menor do 9%, en laranxa as que se sitúan entre o 9 e o 12% e en vermello as que superan esta cifra. Nos tramos que transcorren polos concellos de Ferrolterra, esta última dificultade márcase na saída de Neda cara a Fene, na rampa antes de Vilar do Colo, na entrada a Cabanas por unha forte pendente con adoquíns ou na subida desde Pontedeume ata Breamo.

Dificultades urbanas



Nos tramos urbanos, os problemas preséntanse cando hai beirarrúas elevadas, adoquíns, escalóns ou convivencia co tráfico rodado, que sempre supón un perigo engadido. De feito, así o marcan na saída de Ferrol, con zonas nas que se ten que rodar pola calzada, escaleiras, pequenas rampas e bordes.



“O Camiño de Santiago supón un reto persoal que tamén pode ser asumido por persoas con mobilidade reducida, co fin de exercer o seu dereito ao goce do seu tempo libre”, explica a presidenta de ASCM, Paula Gárate, na apertura da guía. Trátase dunha ruta “con moito potencial para ser escollida como destino familiar e inclusivo, pois os case 120 quilómetros que separan Ferrol de Santiago son suficientes para conseguir a Compostela”, engade.



A guía ten o apoio da Xunta de Galicia, que a través do programa O Teu Camiño está a apoiar as iniciativas de accesibilidade que propón a asociación ferrolá dentro do proxecto Sportodxs. A delegada territorial, Martina Aneiros, participou na presentación pública e subliñou a integración que favorece esta iniciativa e, ao mesmo tempo, a importancia de dar a coñecer a riqueza cultural, natural e humana da zona, xunto co seu capital turístico.



Pernoctas



Os espazos para durmir en ruta precisan tamén de boa planificación previa, posto que os albergues públicos dispoñen de poucas prazas adaptadas. A alternativa que propoñen desde a ASCM é a de hospedarse en hostais privados ou trasladarse cada día a pernoctar ao albergue de Monte do Gozo, onde si dispoñen de espazo suficiente, se se dispón de transporte.



Outras recomendacións da guía inclúen fixar lugares de parada e de reagrupamento, calcular tempos, elixir unha data con bo tempo, estar habituado ao vehículo co que se circula, cargar as baterías, ter un coche de apoio e tamén un kit de reparación para facer fronte a imprevistos.