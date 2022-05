La calle de la Iglesia se incorporará la próxima semana a las obras en marcha

A las obras del Callao, Lugo y Pardo Bajo se unirán en breve las de la calle de la Iglesia. El jueves está previsto que se firme el acta de replanteo con el que darán comienzo oficialmente los trabajos. Ayer se aprobó el estudio de seguridad y salud de la obra y el trabajo “físico” que suponga el corte del vial al tráfico se esperará a que concluya el puente del Día das Letras Galegas para que no coincida con el fin de semana.



1 Desarrollo de la obra de la calle de la Iglesia



De este modo, se espera que el día 18 se proceda ya al inicio de la actuación en el tramo comprendido entre San Diego y Méndez Nuñez. Los trabajos –con una duración total de año y medio– se realizarán de dos en dos manzanas para que se produzcan las mínimas molestias a la ciudadanía.

El Concello está ultimando las medidas alternativas por las peatonalizaciones realizadas y la eliminación de plazas, con descuentos en el aparcamiento de la Cuesta de Mella que podrían llegar a suponer una rebaja que suponga unos 50 euros al mes.



El concejal de Urbanismo, Julián Reina, mantendrá, en este sentido, una reunión con los comerciantes. Una vez esté ultimado concretamente el cronograma de las obras y los cortes previstos para darles cuenta de la planificación de la obra. En este sentido los comerciantes tienen ya descuentos en la utilización de los parkings, del mismo modo que también existen bonos para los clientes de los establecimientos del Centro Comercial Aberto A Magdalena, por sus compras.



Aunque la obra de la calle de la Iglesia ocasionará cortes de tráfico y se prolongará durante bastante tiempo, el edil de Urbanismo y portavoz del ejecutivo recordó que existe la alternativa de la calle Irmandiños –la carretera de circunvalación paralela a Iglesia– y que existe el “aval” de que las obras que se están desarrollando ahora en el Callao o calle Lugo no están suponiendo graves problemas de circulación.

Además, pese a que las elecciones municipales coincidirán con el desarrollo de estos trabajos, Reina señaló que se trata de “unha transformación da cidade que non pode medirse por ciclos electorais, dunha necesidade que o goberno é sensible á necesidade desa transfomación”.



2 El Callao reduce sus plazos a la mitad





Otra de las obras en marcha y que avanza con una importante reducción de plazos es la de la plaza del Callao. De los tres meses previstos en el pliego de condiciones, estos podrían reducirse a la mitad.

Así, el responsable de Urbanismo anunció que “estanse a mellorar enormemente os prazos” de tal modo que en dos o tres semanas podría estar la plaza de nuevo abierta al tráfico rodado y con el nuevo firme sustituyendo al adoquín, que se iba deteriorando progresivamente a lo largo de los años.



3 Pardo Bajo aprovechará el alcatruz histórico





En el mes de julio está previsto que lleguen a su fin las obras de humanización de la calle Pardo Bajo. Actualmente se está comprobando la estanqueidad del alcatruz del siglo XVIII bajo superficie, de modo que se corrobore que puede ser utilizado y asegurar que no se ocasionen molestias al exterior. Aunque todavía no está confirmado del todo, se espera que se aproveche esta instalación. De todos modos, el hallazgo encaja en la planificación de las obras y, como consecuencia de esto, no se producirán ni atrasos ni adelantos en los plazos previstos de la obra.



4 Envolventes de la calle Somozas, en Recimil





La Xunta de Goberno Local celebrada ayer aprobó el expediente de contratación administrativa de las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de la envolvente de los números 3 y 4 de la calle Somozas, en el barrio de Recimil.



Las obras incluidas en la Estrategia Edusi cuentan con un presupuesto de 368.701,47 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Se trata de una actuación de revestimiento de la fachada, eficiencia energética, que incluye cubierta, ventanas, marquesinas accesibles en los portales, etc.



5 Nueve empresas, para el mantenimiento eléctrico





El portavoz del ejecutivo informó ayer de la celebración de la Mesa de Contratación con la que se confirmó la presentación de nueve empresas que optan a la prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las dependencias municipales y red semafórica de la ciudad.



El contrato es por dos años prorrogables por otros dos y cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.343.900,10 euros al año, contemplando 105.000 euros para la realización de inversiones.