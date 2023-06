La calle de la Iglesia ya cuenta con un nuevo tramo del vial levantado

Aunque en un principio, tras los comicios de finales de mayo, los trabajos de la calle de la Iglesia continuaron su avance en los tramos en obras sin añadir nuevas manzanas, desde este lunes se encuentra ya levantado el siguiente tramo de obras hacia la plaza del Callao, el que afecta a la plaza de la Constitución.



La razón para continuar las obras viene dada, tal y como explicó el alcalde en funciones, Ángel Mato, la semana pasada, tras la consulta al que será regidor local oficialmente desde el próximo sábado, José Manuel Rey, por si consideraba oportuno no continuar con los trabajos. Al no ser así y señalársele que el alcalde continuaba siendo Mato, este decidió seguir adelante, tal y como estaba previsto.

Aunque no se hayan rematado totalmente dos manzanas anteriores, que siguen en obras, no se consideró oportuno parar la labor de los trabajadores encargados del picado y levantado de los viales, que en estos momentos ya había rematado con su cometido, por lo que ayer mismo se inició esta nueva fase de la obra de la calle de la Iglesia, el proyecto más ambicioso de los iniciados con fondos municipales en el mandato que ahora expira.



La obra ha supuesto nuevos cambios tanto en el tráfico tanto en la calle como en el acceso al parking del Cantón, que no queda inutilizado, sino que se accede en el sentido contrario a la circulación habitual, quedando un pequeño tramo de la calle de la Iglesia con doble sentido de circulación.



Entre los cambios que ya han entrado en vigor se encuentra la permisión de circulación desde la calle Carmen con Callao hacia la derecha, solo para acceder al aparcamiento. Además, los vehículos que salgan del mismo circularán por Iglesia y subirán por la calle Rubalcava. Por lo tanto, el tramo de Iglesia entre Rubalcava y el estacionamiento será de doble sentido.

Los vehículos autorizados para circular por la calle Tierra podrán seguir haciéndolo desde Sol hasta Real. En ese punto podrán girar a la izquierda.



Los buses han visto también modificado en un tramo su itinerario y desde la plaza de Galicia seguirán por Avenida de Esteiro, Fernando VI, Naturalista L. Seoane, Españoleto y Rochel.