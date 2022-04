Cacerolada reivindicativa en el Manuel Masdías para hacer oír al gobierno sus demandas

Alumnos, profesores y miembros de la Anpa del Manuel Masdías, de Caranza, acompañados de representantes de grupos municipales como PP y BNG, salieron a las puertas del colegio para hacerse oír, con una cacerolada con la que reivindicaban que se llevase a efecto el arreglo del suelo del pabellón del centro educativo.





Hace dos meses que el pleno de la corporación aprobó por unanimidad esta reparación y desde entonces, como explica el director del centro, Óscar González, no se ha sabido nada al respecto. No solo no se han llevado a cabo las reparaciones necesarias sino que no se ha mantenido contacto alguno por parte de ejecutivo con los representantes del centro.





Hace un par de semanas advirtieron de que comenzarían una serie de movilizaciones para reclamar estas obras si no tenían noticia alguna, pero el Concello se ha mantenido en silencio desde entonces por lo que hoy se vieron obligados a hacerse oír, con cacerolas, sartenes y otros objetos ruidosos.





Si después de Semana Santa continúa la falta de interés por parte del Concello, las movilizaciones continuarán y se trasladarán más allá del centro educativo, hasta el Concello o el centro.





El director del Manuel Masdías recordó que el suelo del pabellón se encuentra en muy mal estado, con desconchadas, agujeros, cemento levantado y grietas que ponen en peligro la actividad diaria de los niños del centro. Esta misma pista era utilizada hace un par de años por entidades deportivas o del barrio en horario no lectivo, si bien, dado su estado, se limitó solo a uso educativo.





La comunidad educativa cuenta en sus demandas con el apoyo no solo de los grupos de la oposición sino también de entidades del barrio de Caranza, que consideran que se trata de una cuestión de seguridad.