Cabanas acogerá la segunda semana del mes de junio la iniciativa cultural “Paseo da la”

El Ayuntamiento de Cabanas acogerá los próximos 10,11 y 12 de junio el “Paseo da la”, un evento que nace con la pretensión de constituirse en la primera Feira Internacional de La Artesá con Denominación de Orixe, “converténdose nun lugar de encontro das diferentes las de orixe de España e do mundo”, indicaron durante la presentación de esta iniciativa, en la que participaron el alcalde, Carlos Ladra; la representante de “El Mundo Teje”, Beatriz Carbón; y la animadora cultural del consistorio, María José López.



El viernes 10 tendrá lugar en el paseo de A Magdalena un desfile a las ocho de la tarde para mostrar diversas creaciones elaboradas a partir de este tejido. Desde ese día, el sábado y domingo se llevará a cabo la II edición de “El Mundo Teje”, un evento internacional de habla hispana que busca dar a conocer empresas vinculadas a la lana, así como fomentar la economía circular en países hispanohablantes; y que podrá ser seguido desde cualquier parte del mundo a través de Zoom.



Algunas de las personas participarán de forma presencial –de 12.00 a 19.00 horas– en una carpa situada en el municipio, en donde “poderán coñecerse mentras tecen en compañía”.



En paralelo con el resto de actividades, se llevará a cabo la I Feira Lanar con Denominación de Orixe, en donde aquellos que se desplacen hasta Cabanas podrán mostrar sus productos, además de participar en “faladoiros” –dos el sábado y uno el domingo– que versarán sobre las “Las con D.O.: pasado, presente e futuro”; “Técnicas textiles: poñendo en valor as súas ensinanzas” y “Manexo da la”.



Desde el consistorio informan de que la entrada al Paseo da La será libre y gratuita y animan a apoyar al sector con la compra de estos productos.