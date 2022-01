Las cabalgatas se adaptan a las nuevas exigencias impuestas por la consellería de Sanidade por el covid

Faltan dos días para que las cabalgatas con las comitivas de sus altezas reales de Oriente tomen las calles, o no, ya que a pesar de que la Xunta no ha decretado ninguna restricción específica sobre el desarrollo de las cabalgatas si que ha recomendado que estas apueste por que sean estáticas, sin que la gente se aglomere en las calles viendo pasar las carrozas. En Ferrol todavía no se ha hecho público si finalmente se decantarán por reeditar su versión clásica con recorridos por las calles, como hizo con Papá Noel o si finalmente optarán por encuentros con Melchor, Gaspar o Baltasar en un punto concreto y con reserva previa de plaza. Lo cierto es que en la ciudad naval hasta la fecha no habían hecho público nada sobre el desarrollo de la cabalgata. En otros concello como Narón ya se descartó desde el principio el desarrollo de la misma.



En otros concellos cuyo desfile de los Reyes Magos tiene gran tradición entre la población, como el de Fene, sí se ha optado por suspender la cabalgata que acostumbra a partir de la Perlío y que culmina en la plaza del Concello. Tras las últimas restricciones se ha decidido que se mantendrá solo el recibimiento a los Magos de Oriente, previa Reserva de plaza.



También en San Sadurniño se ha optado por variar la programación debido a la actual situación sanitaria. Así, el recorrido de los pajes por los centros sociales previsto para mañana y pasado se suspenderá, así como la degustación de roscón y chocolatada, aunque el miércoles 5 si que visitarán San Sadurniño los Reyes Magos, que llegarán a las diez de la mañana a la estación de Silvalonga, desde donde partirán hacia la Escuela Infantil y el Centro de Día acompañados por las panderetas de la escuela municipal. Por la tarde visitarán también la residencia A Súa Casa, donde llevarán regalos a los mayores del centro, a quienes agasajarán, además, con la interpretación de varios villancicos con la ayuda del grupo Cantos de Taberna.



En lugar de cabalgata habrá una recepción estática en la plaza del antiguo Concello a partir de las cinco de la tarde, para que ningún niño se quede sin ver a Melchor, Gaspar y Baltasar.



Por su parte, en Concellos como Moeche, donde la visita de los Reyes se adelanta a esta jornada –Nave del Mercado, a partir de las siete de la tarde–. La actividad incluye talleres para los niños desde las cinco de la tarde. Inicialmente el ANPA del CEIP San Ramón tenía previsto montar en la zona una fiesta con hinchables, bailes, juegos cooperativos y degustación de chocolate con churros que finalmente deberán suspenderse. No obstante, hasta la llegada de Sus Majestades los niños podrán disfrutar con un taller de elaboración de dulces, otro de cartas y sobres, en tandas de treinta minutos, y otro de elaboración de bollas rústicas.



Municipios como Pontedeume optarán por la recepción a los Reyes en lugar de la Cabalgata prevista. Ares mantiene el recorrido por las parroquias, mientras que Mañón optó por la recepción.