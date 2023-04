El buen tiempo acompañó a la primera edición del Mercado Ecolóxico de Valdoviño

Con la llegada del buen tiempo comienzan a celebrarse por toda Galicia numerosos eventos al aire libre, algunos ya tradicionales y otros de nueva creación. Es el caso del Mercado Ecolóxico e de Consumo Responsable de Valdoviño, que durante la mañana de ayer celebró su primera edición.



La cita, que arrancó pasadas las 10.00 horas en la Porta do Sol, estuvo acompañada de un relativo buen tiempo –desde el Concello se había advertido de que, en caso de lluvia, se trasladaría a la Casa da Cultura–, lo que ayudó al éxito de esta celebración inicial. Así, decenas de personas recorrieron, hasta las tres de la tarde, los 15 puestos de productos ecológicos y frescos, artesanías y ropa y complementos de segunda mano. Y es que, el objetivo del mismo, su principal atractivo, era ofertar una alternativa a las compras habituales con artículos de residuo cero –incluido género a granel–, lo que daba un cariz único y muy atractivo para la vecindad.



El evento, no obstante, no se limitó solo a la venta de productos, sino que contó con otra serie de atractivos para picar la curiosidad de los asistentes. Por una parte, al inicio mismo del mercado la asociación Valdoviño Cultura Extrema celebró una batukada, mientras que a la una del mediodía la formación The Flows Band ofreció un concierto. Por otra parte, Galo Celta y Acastrexa realizaron, a partir de las once de la mañana, sendas charlas con degustaciones incluidas y al mediodía tuvo lugar una charla sobre consumo responsable. Los más pequeños, por su parte, pudieron disfrutar de la celebración con un taller de coronas florales.