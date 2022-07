Bruquetas demanda políticas para generar el 10% del biogás con la utilización de deyecciones de ganado

El director xeral de Reganosa, Emilio Bruquetas, demandó ayer “poner en práctica políticas públicas a nivel nacional que incentiven la obtención de biogás”, pues destaca que con “la reutilización de todas las deyecciones ganaderas” que se producen en la comunidad gallega “se podría generar el 10% del gas que se consume en Galicia”.



Así lo expuso en una mesa redonda de la tercera Jornada de Finanzas Sostenibles, que organiza Abanca en Santiago, en la que también participó el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, y la consejera de Desarrollo Económico del País Vasco, Arantxa Tapia.



En este encuentro, Bruquetas se quejó de que “no hay políticas claras de incentivos de ese biogás” y apunta a la “oportunidad” existente en la comunidad gallega en este ámbito, mientras destaca que el uso de esas deyecciones supondrían la energía necesaria para la futura fábrica de fibras textiles que se proyecta en Palas.



Paralelamente, pidió una planificación energética conjunta que permita aprovechar las potencialidades que existen, pues se queja de que “no hay una red de gasoductos adecuada”.

Proyectos

Asimismo, se refirió a diferentes proyectos de Reganosa a los que opta para la obtención de fondos Next Generation, que supondrán “un antes y un después” para la compañía, como la planta de hidrógeno que prevé para As Pontes. No obstante, criticó que troceen los Perte en “microproyectos” y haya una centralización de fondos.



Así, expuso que Reganosa cuenta con proyectos de hidrógeno de hasta 200 megavatios. Recuerda que en 2019 se hablaba de solo 50 megavatios y les decían que estaban “locos”. No obstante, indica que los diferentes proyectos que se prevén en este ámbito en España pueden acarrear un “cuello de botella” en materia de suministros y retrasos en construcciones. Por ello, reclama que se adjudiquen fondos de una manera “rápida”.



Junto a esto, valoró la “magnífica” decisión estratégica que supuso para España no depender de un único suministrador de gas, tal como le ocurre a Alemania con Rusia. “Si no se agrava la situación”, sostiene que España “puede tener garantizadas las existencias de gas”, con unos “precios competitivos”.



Por su parte, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, expresó que el hidrógeno verde y la eólica marina son dos de los principales objetivos a “acelerar” en el “corto plazo” en el marco del pacto verde, al igual que los biocombustibles y el autoconsumo.



Señaló que el futuro de ese pacto verde pasa por la colaboración público-privada, así como un papel activo de la ciudadanía en el ahorro y la eficiencia energéticos.