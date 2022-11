Bomberos y policía local reclaman la incorporación de nuevos efectivos

La ruidosa y reivindicativa presencia de efectivos del cuerpo de bomberos en el pleno del pasado jueves tuvo continuidad durante la jornada de ayer con la colocación en el parque del servicio, en A Gándara, de un muñeco colgado a pie de carretera con una pancarta con el lema “Bombeiros en loita”. Esta muestra de su malestar no impidió que hayan decidido dar un tiempo de respuesta al gobierno local para poner solución a sus reclamaciones, especialmente a la licitación del proyecto de reforma del parque, debido al mal estado en el que se encuentra, con filtraciones, portones que no funcionan, deficiencias en cuadros eléctricos e incluso falta de medios de protección contra incendios y explosiones y de señalización de seguridad en las instalaciones. La obra está valorada en algo más de 300.000 euros y dotada económicamente desde el pasado 8 de noviembre.



Como explica el portavoz del colectivo y presidente de la Xunta de Persoal del Concello, David Rial, “el cuerpo tiene unos recursos limitados y el agotamiento tanto físico como mental puede traer accidentes laborales”. Explica que el 9% de los bomberos se arriesga a un estrés laboral crónico y que el 6% sufre estrés postraumático.



Por eso, consideran imprescindible la urgente incorporación de nuevos efectivos, ya que, indica Rial, “no podemos cubrir con 42 bomberos los 55 puestos que tenemos en la Relación de Puestos de Trabajo –RPT–”. Reclaman, además, que el gobierno negocie con los representantes sindicales el convenio con el Consorcio de Bomberos, ya que afecta directamente al trabajador, y su renovación se firmará próximamente.



En el caso de que no se aporten soluciones a sus demandas a corto plazo, anuncian ya que continuarán con sus protestas.

Más policías

Pero no es solo el colectivo de Bomberos el que vuelve a hacer oír sus reivindicaciones. La Policía Local reclama también que se completen las plazas de este cuerpo de seguridad.



Así, desde el CSIF se ha llamado la atención sobre las declaraciones realizadas recientemente por el alcalde, Ángel Mato, en las que, en relación con el apuñalamiento de un joven el pasado fin de semana, agradecía el esfuerzo de los cuerpos de seguridad y el trabajo realizado por la Policía Local “por primera vez nesta lexislatura”, indican.



Por eso, dado que reclamó refuerzos para el cuerpo nacional de policía, los representantes de los trabajadores municipales quieren recordarle al regidor que “a súa policía local ten un 20% do seu persoal vacante, e cubrir esas prazas está na súa man”.



Recuerdan, además, que en este mandato tan solo se han ofertado dos plazas de Policía Local que se correspondían con otras tantas jubilaciones y las 16 plazas que se sacaron en el pasado mandato eran también de 14 jubilaciones previas.



La situación, explica el CSIF, es aún más grave en el cuerpo de bomberos, ya que no se cubren ni las jubilaciones.



Por todo esto, reclaman al alcalde que “agora que está a piques de negociarse a oferta de emprego deste ano, e dado que a lei do Estado para 2022 é máis flexible coas ofertas de emprego para os servizos de seguridade, convidámolo a que predique co exemplo e que presente unha proposta de oferta de emprego que permita satisfacer as necesidades de persoal dos colectivos de bombeiros e policía”.



El sindicato ironizó con el “verdadeiro interese” en incrementar a toda costa el personal de algún servicio municipal, por lo que confían en que “presentará unha proposta de oferta de emprego de máximos tamén para os demais servizos” y que estos puedan ser de calidad.