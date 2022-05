El BNG solicitará al Gobierno en el Congreso el indulto para el sindicalista Xesús López Pintos

La campaña iniciada desde los sindicatos de Ferrol para recabar apoyos y solicitar el indulto del ex secretario comarcal de la CIG, Xesús Anxo López Pintos, sigue adelante. Tras el anuncio del BNG de la ciudad naval de que presentaría una moción en el pleno para que el Concello pida al Gobierno central la medida de gracia, ahora se suma un nuevo frente en el Congreso de los Diputados, donde el representante de los nacionalistas, Néstor Rego, solicitará al ejecutivo que se le conmute la pena de cárcel al sindicalista ya jubilado.





Tal y como explicó Rego por medio de un comunicado, este caso “reune as tres condicións que se valoran para a concesión do indulto: razóns de xustiza, equidade ou utilidade pública”. Y es que, como señaló el nacionalista, “o representante sindical participaba na concentración para defender intereses sociais, laborais e económicos colectivos, e non intereses particulares”.





Antecedentes

La protesta a la que hace referencia el diputado, como él mismo recordó en el comunicado, se remonta al 4 de octubre de 2012, cuando los comités de empresa de Navantia y la ya extinta Poligal convocaron una concentración frente al hotel Almirante –donde se celebraba el acto de inicio de campaña electoral autonómica del Partido Popular– “para protestar contra as políticas de recortes” del ejecutivo central y gallego, ambos del PP. “Ao remate da mesma, a Policía procedeu á detención do sindicalista ferrolán (...), unha actuación contra unha persoa concreta (...) que se observou como inxusta, arbitraria e cargada de violencia”, denunció el BNG, asegurando, además, que Pintos “foi vítima de malos tratos”.





“Vulnerouse un dereito fundamental (...) xa que, de forma arbitraria, procedeuse á detención e condena xudicial a unha persoa que está exercendo o seu dereito ao libre exercicio da actividade sindical”, denunció el diputado nacionalista. Así, desde el BNG se quiere “apelar ao Goberno a que inicie a tramitación para proceder ao indulto”, defendiendo que la medida de gracia se había aplicado a “políticos corruptos, golpistas do 23-F ou banqueiros” y que, por ello “resultaría sorprendente” que no se concediese a “un sindicalista que simplemente exercía a súa actividade sindical nunha concentración”. Por último, Rego volvió a incidir en el “enorme sufrimento” que causaría la pena de prisión en el condenado, ya jubilado, y en su familia.