El BNG presenta enmiendas a los Orzamentos por valor de más de 157 millones

La política económica e industrial y la inversión en la red viaria concentran más de la mitad (110 millones) de las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego ha presentado a los Orzamentos de 2025. Los diputados de la organización por Ferrolterra, Mon Fernández y Xosé Manuel Golpe, anunciaron ayer, el día en el que comenzaba su debate en el Parlamento, las 77 propuestas tras un proceso “complexo e participativo en todas as localidades”, avanzó Fernández. En total, son más de 157 millones.



La creación de un Centro para a Competitividade e a I+D+i no almacenamento da enerxía (30 millones) y un plan de transición para As Pontes (15) son dos de las principales inversiones que contempla el documento que defenderá el BNG. Los diputados nacionalistas también reclaman para la villa minera una intervención para poder reutilizar la térmica para almacenamiento energético (2,5) y, además, un Centro para a investigación en robótica e o internet das cousas (3). “Neste eido”, explicó Golpe, “temos un potencial enorme se aproveitamos as sinerxías que presenta a vila, pola súa cercanía ao porto exterior de Ferrol e pola súa conexión eléctrica ao sistema peninsular a través do nodo de transición xusta de 400 kilovoltios que deixou vacante a térmica”.



Fernández enmarcó estas demandas en “problemáticas que en Ferrolterra teñen un peso específico e que ademais están relacionadas: a crise demográfica e a crise industrial”. En esa línea, recordó que tanto Ferrol como As Pontes han perdido un tercio de su población en las últimas décadas, de ahí que para el BNG sea “fundamental que haxa plans de recuperación”. “Non é lóxico”, añadió, “que a construción naval non conte aínda cun centro tecnolóxico específico que abranga tamén as tecnoloxías marítimas, que, ademais, é tamén unha demanda empresarial”. Para el diputado, esta carencia es una “mostra clara de que nas prioridades da Xunta non está política industrial. Como se explica, se non, que nos 14 últimos orzamentos non haxa previsión económica para o sector naval? Ou non haxa, desde que Endesa anuncia o peche da térmica, previsión económica para As Pontes?”, dijo.



Otras inversiones

El ciclo del agua (saneamiento de las rías o los problemas de abastecimiento en varios municipios) y la política social –como medida más destaca está una residencia de mayores en O Boial, con cinco millones– son otros de los ámbitos en los que el BNG reclama partidas específicas, con medidas como un plan de recuperación del patrimonio construido en el rural (cinco millones) y otras actuaciones –de menor cuantía– en centros educativos. Con todo, la principal demanda, en términos económicos, es un impulso “definitivo” para la construcción de la VAC Costa Norte (50 millones). “A comarca do Ortegal”, señaló Fernández, “está necesitada un pulo e dinamismo económico que sen unha adecuado sistema de comunicacións vai ser imposible”.

Otras enmiendas del grupo nacionalista reclaman la construcción de una residencia de mayores en Narón, más rehabilitación en el barrio de Recimil o la recuperación del monasterio de Monfero, todos con dos millones.



Con todo, Xosé Manuel Golpe subrayó que no todas las peticiones se centran en grandes proyectos. “De feito”, explica, “no caso do ensino estamos a reclamar cousas tan básicas como que non haxa goteiras nas aulas ou que se arranxe o ascensor que leva catro anos sen funcionar. E tamén que o alumnado do IES Ferrol Vello poida ter un polideportivo sen necesidade de desprazarse a FIMO”.