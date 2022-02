El BNG pide información "clara" sobre dos parques eólicos en Ferrol y la Xunta matiza "que todavía no están autorizados"

El BNG ha criticado la falta de información sobre la tramitación de dos nuevos parques eólicos en la comarca de Ferrol --Brión y Ferrol--, respecto de los que la Xunta ha matizado que su tramitación "no implica su autorización".





En la Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo el nacionalista Ramón Fernández ha solicitado al Ejecutivo gallego información "clara" sobre estas nuevas iniciativas, "información que ya se ha solicitado en diversas ocasiones y por la que se sigue esperando". En esta línea, han censurado la "habitual limitación en la participación y en el acceso a la información" por parte de la Xunta.





Los nacionalistas se han mostrado "preocupados" porque estos dos nuevos parques se hayan dividido "fraudulentamente" para permitir así su tramitación --al no llegar al máximo de vatios permitidos--; así como por su posible repercusión en el paisaje de la comarca ferrolana.





Según ha esgrimido Ramón Fernández, el parque de Brión afectaría a la línea de costa de las playas de Doniños, San Xurxo y Ponzos, próximas a zonas habitadas y "lugares de gran valor paisajístico, natural y cultural".





Sobre esto también ha remarcado el impacto en el Castillo de San Felipe, parte "fundamental" del denominado 'Conxunto arsenal castelos da Ría de Ferrol', "propuesto unánimemente por el Parlamento gallego, y por iniciativa del BNG, para su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 2001".





El nacionalista ha defendido además que "lo de los precios de la luz no se arregla poniendo más molinos, sino cambiando el sistema; No se trata de generar más electricidad, sino de cambiar la regulación del merado eléctrico".





PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA "ORDENADA"

Por parte de la Xunta de Galicia ha comparecido la directora xeral de Planificación Enerxética, Paula Uría, que se ha disculpado por la tardanza y que ha confirmado que la información requerida por la formación nacionalista "ya se ha enviado" y que la recibirán "en los próximos días".





En cuanto a la tramitación de los parques eólicos, Uría ha explicado que existen cuatro expedientes de proyectos con potencia inferior a 50 MW, entre ellos los mencionados de Brión, de 39,6 MW, y de Ferrol, de 50 MW.





"Estos dos parques no tienen permiso de acceso y conexión a la red eléctrica, por lo que no se han autorizado aún. El plazo para estos permisos vence el 31 de diciembre de este año. Si no se presentan, se archivarán los proyectos", ha asegurado Uría.





"No es eficiente evaluar un proyecto que no tiene conexión a la red eléctrica", ha insistido la directora xeral, que ha añadido además que la normativa estatal "no exige este requisito", "por lo que Galicia es más exigente".





Uría ha abordado también los otros dos parques: el 'parque eólico novo', que se trata de una repotenciación y que "manteniendo los 18 MW de potencia reduce el número de aerogeneradores"; y el Parque Monteventoso, "que no aparece en el registro" por no haber conseguido los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.





La directora xeral ha incidido para concluir en "trasladar un mensaje de tranquilidad", puesto que "el futuro de Galicia sigue pasando por una planificación energética ordenada".