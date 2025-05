El BNG pide arreglos “urxentes” en el paseo de A Cabana

El BNG urge al gobierno local a arreglar los desperfectos que presenta el paseo de A Cabana, una zona “moi transitada pola veciñanza para camiñar e practicar actividades de lecer” que, sostiene la organización nacionalista, “non está a ter o mantemento axeitado”.



El concejal Roberto Montero explica que en la zona del paseo que va desde la altura del parque infantil de A Cabana hasta el túnel de la base de A Graña “faltan varandas de seguridade e outras están nun estado moi deficiente. Ademais, algúns bancos levan moito tempo rotos e as zonas verdes carecen de un mínimo mantemento”.



Montero considera que la externalización de servicio, como el mantenimiento de parques y jardines, no es el adecuado y aboga por la gestión directa a través de una cuadrilla que pueda dar respuesta “máis directamente” a las demandas de los vecinos. “Os malos resultados do modelo privado xa se coñecen neste concello”, afirma el concejal del BNG, que apunta que “os pregos acaban sen adaptarse as necesidades do servicio moitas veces con novas zonas que quedan abandonadas e cheas de maleza” como es, incide, el caso del paseo de A Cabana.