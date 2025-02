El BNG llevará al pleno la supresión de la parada de bus en Ferrol Vello

Mañana jueves, a las cuatro de la tarde, se celebrará en el palacio municipal el pleno ordinario del presente mes de febrero y, como tal, los diferentes grupos políticos empiezan a presentar las mociones que llevarán a la sesión. Así, el BNG ferrolano dio cuenta ayer de la segunda de sus propuestas, que girará en torno a la parada de autobuses de Ferrol Vello, suprimida a causa de las obras de humanización de la fachada marítima impulsadas por la Autoridad Portuaria –la primera, también relacionada con el transporte, concretamente en defensa de la estación de autobuses, fue presentada el día 13–.



Acompañado de la presidenta de la AVV del barrio, María José Peniza, el portavoz del grupo municipal, Iván Rivas, lamentó el riesgo que supone la situación actual, con los autocares bloqueando la calzada durante su parada entre servicios, afirmando que el proyecto “Abrir Ferrol ao Mar” no contempla un espacio para los mismos.



“Non é a primeira vez que os veciños de Ferrol Vello teñen que demandar o mantemento desta parada”, afirmó el nacionalista, recordando que, cuando se adjudicó la nueva concesión del transporte metropolitano, “unha das intencións era a supresión da parada do peirao de Curuxeiras”, decisión que no salió adelante por la movilización ciudadana. En este sentido, el portavoz criticó que, cuando se planificaron las mencionadas obras, no se tuvo en cuenta esta situación y ahora se desconoce qué “alternativa” se va a ofrecer a los residentes.



De este modo, pese a que tanto el BNG como la AVV sospechan que la intención de fondo es la eliminación definitiva de esta parada, demandan que, como mínimo, se instale una marquesina en el área.



Por su parte, María José Peniza explicó que la entidad se reunió en varias ocasiones con la Autoridad Portuaria, que les transmitió que se situaría “enfrente” de donde estacionan en la actualidad, es decir, en Espírito Santo –concretamente frente a los contenedores subterráneos, que se eliminarían, igual que varios espacios de aparcamiento–. Esta misma idea se le transmitió el pasado viernes al alcalde, José Manuel Rey, que, según la presidenta, se mostró de acuerdo. No obstante, la falta de concreción hace temer a los vecinos que finalmente se suprimirá la parada.

Mociones de FeC



Por otro lado, el grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) detalló ayer las dos mociones que llevará a la sesión plenaria de mañana.



Por una parte, la formación presentará ante la corporación una propuesta de apoyo a los profesionales veterinarios, que hace escasas semanas realizaron una huelga “simbólica” en protesta por la nueva normativa sobre medicamentos para mascotas. Por otra, solicitarán la reapertura de la delegación ferrolana de la Crtvg.