El BNG se interesará por los recortes en el IES Ferrol Vello ante el Parlamento de Galicia

El diputado Mon Fernández se interesará ante el Parlamento gallego por los recortes aplicados por la Xunta en el IES Ferrol Vello. Un centro, que como apuntan desde la formación nacionalista “esta sendo especialmente maltratado pola Consellería de Educación".

"Un centro pequeno con menos de 200 alumnos e alumnas, que debe ser considerado como un luxo que non nos podemos permitir”, lamentan. Sostienen que “non se pode entender senón a negativa xa histórica da Xunta para dotar ao centro do necesario pavillón para impartir as clases de Educación Física”, subrayan.

Sostiene desde el BNG que “esta eiva ten sido compensado por parte dos sucesivos equipos directivos e docentes con un plus de atención e implicación”. Ahora, afirman, el centro “ven de recibir un ataque directo da Xunta á súa liña de flotación coa redución de dous profesores”. Mon Fernández visitó el centro y ahora planteará al Parlamento recuperar esos docentes.