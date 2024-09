El BNG denuncia que Ferrol pagó el año pasado 826.000 euros de más por el canon de Sogama

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, criticó ayer que los vecinos de Ferrol pagaron el año pasado “826.864,78 de euros máis do que custa o canon de Sogama”. El concejal nacionalista explicó que, tras analizar la documentación, se observa que las facturas giradas al Concello “supoñen un importe total de 1.424.121,78 euros con IVE, produto dunha facturación mensual que oscila entre as 2.008,42 toneladas do mes de xaneiro e as 1.688,66 de marzo”.



Rivas señala que esta cantidad contrasta con los “2.250.986,56 euros efectivamente recadados por Urbaser durante o ano 2023 por este concepto a través da prestación patrimonial non tributaria para o tratamento do lixo”, una diferencia que, censura el portavoz del BNG, “evidencia o descontrol financeiro que existe respecto do cobro do canon de Sogama aos ferroláns por parte do Concello”.



Por este motivo, Rivas exige al alcalde, José Manuel Rey Varela, que “corrixa de maneira inmediata e aclare o destino desta desviación recadatoria” y dé “todas as explicacións necesarias de como pode ser que o goberno local permita que unha empresa estea a recadar 0,8 millóns de euros máis por uns traballos sen xustificación algunha”.



El portavoz nacionalista lamenta además “a actitude” del regidor que, “mentres consente esta desviación económica sen actualizar as ordenanzas fiscais e co servizo máis caro da cidade sen contrato”, no ha dudado, dice, “en subir o custe do abastecemento e o saneamento aos veciños e veciñas e pretende facelo de novo para repercutir entre a veciñanza a subida do canon de Sogama”.



Esta situación, sostiene Rivas, confirma “a necesidade de mudar o modelo de xestión dos servizos que presta o Concello a través de empresas concesionarias e recuperar servizos para a súa xestión directa e así evitar desfases económicos coma estes e mellorar a prestación do servizo”.