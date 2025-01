El BNG denuncia un ambiente laboral "tóxico" en la residencia de mayores de Caranza

El diputado del BNG Mon Fernández Alfonzo ha anunciado este jueves que llevará al Parlamento los "problemas" de la residencia pública de mayores de Caranza en materia de "instalacións, carga de traballo e conflito social", factores todos ellos que repercuten "na calidade do servizo das persoas usuarias".

Fernández aseguró tras reunirse con la representación social y un grupo de trabajadoras que la línea de actuación de la Consellería de Política Social "é abandonar por completo ás persoas usuarias do servizo". Tras aludir a casos "graves" como el Souto de Leixa o la residencia de Ortigueira, el diputado nacionalista indicó que las quejas que le trasladan son de diversa índole. "A máis evidente é que o centro ten 50 anos nos que non se fixeron reformas de ningún tipo, nin sequera as máis básicas. E o máis grave", añadió, "é que cada vez que chove se producen inundacións en zonas comúns, de paso ou no comedor, o que implica una degradación da calidade de vida e un risco porque poden provocar caídas".

Además, Mon Fernández aludió a la "cantidade e calidade do traballo" y al "ambiente tóxico que existe". Así, aseguró que "a escaseza de persoal é un rasgo común a todos os centros de Política Social", una situación que, "cando non se cobren as baixas, provoca que estea superado pola carga de traballo".

El diputado del BNG señala, en este sentido, que estas carencias "non só non se atallan por parte da dirección do centro, senón que mesmo se toman represalias contra as persoas que lexitimamente piden melloras". Además, denuncia "faltas de respecto e apertura de expedientes disciplinarios. Este ambiente laboral tóxico é responsabilidade da directora do centro", incidió, aunque extendió las culpa a la Consellería por "ter abandonado o centro e facer caso omiso ás reivindicacións da representación social". Por último, recalcó que esta situación afecta "gravemente á calidade do servizo que reciben as persoas usuarias".