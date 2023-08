El BNG demanda la convocatoria del concurso de transición de As Pontes

El cierre definitivo de la central térmica de As Pontes, anunciado el pasado sábado mediante la publicación de su autorización en el Boletín Oficial del Estado, sigue siendo uno de los puntos candentes del debate político y económico local. Así, la incertidumbre sobre el futuro industrial de la villa, con múltiples proyectos de gran calado en marcha pero que verán la luz a largo plazo, ha llevado al grupo parlamentario del BNG a volver a presentar una nueva batería de iniciativas en la cámara gallega para exigir al Gobierno central la convocatoria “de urxencia” de un concurso de transición para la adjudicación de la potencia que será liberada.



Esta petición, no obstante, no es nueva, dado que desde hace meses los nacionalistas han demandado un trato para As Pontes igual que el de otras regiones cuyas centrales térmicas también han cerrado, como es el caso del municipio de Andorra, en Teruel. De este modo, la formación recordó que la planta pontesa cuenta con cuatro grupos, cada uno con una potencia de 350 megavatios, pero que a día de hoy, con dos de estas unidades fuera de servicio, la capacidad de evacuación establecida por el operador del sistema, Red Eléctrica, sigue siendo completamente nula.



“É unha cuestión que non chegamos a comprender porque supón unha discriminación evidente respecto ao acontecido en outros casos de peches de centrais térmicas e porque supón un factor de risco moi grave para o futuro industrial e social tanto da vila das Pontes como de toda a comarca”, censura el diputado Ramón “Mon” Fernández. De este modo, el grupo parlamentario del BNG exige un proceso de transición “real” que pase por la convocatoria de la capacidad de evacuación de los dos grupos actualmente en desuso y que los dos restantes se desactiven de forma paulatina a medida que se pongan en marcha proyectos que garanticen el empleo y la estabilidad socioeconómica en el área.