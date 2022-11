El Black Friday con sus promociones y rebajas ha llegado para quedarse

El Black Friday es otra de esas costumbres importadas de los Estados Unidos que cada año secundan mayor número de establecimientos comerciales que se ha convertido en un gran negocio mundial. Aunque tiene detractores entre los pequeños negocios el cliente aplaude este tipo de iniciativas. Así, numerosos escaparates de la zona lucen ya sus carteles informando de la aplicación de las rebajas. Y no solo las tiendas de ropa se suman al Black Friday. Negocios tan variopintos como farmacias, locales de hostelería y hasta peluquerías o salones de belleza aplican estos días los deseados descuentos.



Si bien esta jornada de rebajas se celebra el último viernes del mes de noviembre, son numerosas las cadenas o firmas que ya empiezan con los saldos a comienzos de semana y los mantienen hasta el domingo, sobre todo en las ventas online. Hay firmas que optan por aplicar esos descuentos entre socios o miembros de sus clubes de fidelidad días antes de la cita. De una u otra forma, raro es el ciudadano que no “pica” estos días y se hace con algún artículo rebajado.



Pese a que sigue habiendo muchos negocios que prefieren no sumarse a una campaña que consideran que hace mucho daño a un sector muy perjudicado ya por la actual situación inflacionista, las grandes cadenas no son ajenas a esta ola de descuentos, que muchos ciudadanos aprovechan para adelantar algunas de las compras de Navidad a precios reducidos. Estos saldos también sirven para animar un mes como el de noviembre, que normalmente de escasas ventas.



Comprar con cabeza

Como suele ocurrir con los período en los que se producen saldos o rebajas es importante tener en cuenta que puede haber engaños y que lo que se cree que está rebajado, no lo está realmente, por eso es importante ir analizando el mercado los días antes y conocer los precios del artículo en cuestión y no dejarse llevar solo por que se indique que está de saldo. Para evitar caer en engaños, la Policía Nacional acaba de iniciar una campaña informativa de ciberprevención en las oficinas del DNI (a de la Ferrol no ha llegado este servicio por ahora). Y es que las denuncias por fraude informático aumenta cada año en España, de ahí que sea importante tener en cuenta las recomendaciones que sugieren los funcionarios. Cuestiones como no dar clic en enlaces que se adjuntan en correos electrónicos o mensajes SMS, ya que podrían dirigir a una página fraudulenta; desconfiar de grandes descuentos, tener cuidado con páginas desconocidas, realizando un pequeño estudio de la misma leyendo comentarios de otros usuarios o fiabilidad de la propia web, también recomiendan comprar solo en sitios que usen sistemas complejos y cifrados de pago, y en caso de no comprar no dejar nunca los datos de la tarjeta de crédito.



Descuentos fantasma

Cada año por estas fechas la oficina de la OCU realiza un seguimiento exhaustivo con monitorizado de precios antes, durante y después del Black Friday, y según datos del año pasado el 33% de los productos analizados encarecieron su precio y solo el 12% ofreció ofertas reales, es decir, una rebaja real de precio con respecto al original. Por todo ello es importante tener en cuenta que puede haber descuentos que realmente no lo son y no dejarse llevar por “chollos” que realmente no lo son y uno se hace, tal vez, con algo que no necesitaba y que ha adquirido porque estaba barato.



Expertos de espacios que ofrecen saldos durante todo el año como el portal Chollometro creen que esta campaña de Black Friday va a ser muy importante, dado que los descuentos llegan en un momento en el que las familias se encuentran más endeudadas de lo habitual con un el poder adquisitivo más mermado, de ahí que las rebajas de estos días puedan tener gran tirón.



El Black Friday, el Ciber lunes y la Navidad concentran el 40% de la actividad comercial y logística del todo el año, asegura la patronal UNO, por lo que muchas cadenas han adelantado el acopio de inventario para no sufrir los sobrecostes en la fabricación y transporte y lanzarán unas rebajas “más agresivas”.



Sobre los precios, la última encuesta elaborada por el comparador Idealo a más de 2.000 consumidores revela que el 69,8% considera que las tiendas los elevan justo antes del Black Friday.



El mismo sondeo destaca que un 90 % de los consumidores comprará algo si los descuentos son realmente atractivos.



Esa intención de compra se repartirá este año entre la red (un 62% de los consumidores) y la compra presencial (38%), avanza un estudio de Adevinta.



La lista de compañías más buscadas la encabezan El Corte Inglés, Amazon y Zara, con la moda con más interés por delante de la tecnología.