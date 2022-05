Las becas comedor y material suman los desayunos para los concertados

La solicitud de becas para material escolar y para los comedores abrió el lunes plazo y estará disponible durante diez días hábiles. El Boletín Oficial de la Provincia publicaba ese día las bases, que también pueden consultarse en la página web municipal, en el Tablón de Anuncios. La cuantía reservada en los presupuestos municipales es la misma que el curso pasado, con 283.000 euros para subvencionar en su totalidad el coste de desayuno y comida, y 90.000 para ayudar al coste del material escolar, con cheques de cien euros cada uno.



La principal novedad respecto al año pasado es que se incorporan los colegios concertados a los desayunos. Hasta ahora solo se les sufragaban las comidas a las familias que cumplían los requisitos para recibir la subvención, a diferencia de los centros públicos, que incluían ambas. Así se igualan ambos tipos de colegios lo que en la práctica, según las previsiones, supondrá incorporar pocos almuerzos más a los actuales.



Otra novedad que destacan desde la concejalía de Benestar es la anticipación con la que se han publicado las bases y la convocatoria, que no solían salir antes del verano, y ahora se tramitan antes incluso del final del curso.



La línea de ayudas al comedor escolar cubre todo el coste del servicio y se dirige a menores que residen en Ferrol y que estén matriculados en centros públicos o concertados de la ciudad, en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Especial. Para la escolarización se amplía el rango, abarcando también Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y FP de Grado Medio. En este último caso son cien euros de cuantía destinados a material escolar, libros, ropa deportiva, uniformes, artículos de deporte o material tecnológico en los establecimientos ferrolanos que acepten el vale del Concello.



La finalidad de las subvenciones municipales es la de “dar resposta ás necesidades escolares dos/as nenos/as do Concello de Ferrol cuxas familias acrediten ter dificultades económicas que lles impida facer fronte aos gastos correntes propios do curso escolar, e especialmente naqueles supostos nos que os nenos e nenas da cidade formen parte de unidades familiares víctimas de violencia de xénero para as que estas bases establecen requisitos de especial proteción”, explica el documento.