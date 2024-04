Barea insiste en que Ferrol debe estar en la red básica del Corredor Atlántico

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, valoró la visita que el comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, realizó el pasado miércoles a la ciudad naval partiendo de la consideración de que “creemos que es el momento de la lealtad institucional para conectar Ferrol como se merece y, por lo tanto, mano tendida”.



Con todo, quiso volver a dejar clara la postura que viene sosteniendo desde que accedió al cargo y que, señala, “no es una reivindicación mía, sino colectiva”. “Hablo en nombre de toda la comunidad portuaria, del empresariado y diría que de la mayoría de ferrolanos”, añadió, “cuando sostengo que la historia no se puede repetir, que esta vez no podemos volver a ser los últimos”. En este sentido, avanzó, “voy a seguir insistiendo en que debemos estar en la red básica del Corredor Atlántico. No podemos esperar”.



Barea agradeció la visita, aunque lamentó que “hayamos perdido un año tras la toma de posesión”, y también que “haya habido avances para agilizar tanto la mejora de la conexión ferroviaria entre el puerto interior de Ferrol y la estación, como por carretera para facilitar el paso por Pedrafita a los tráficos del puerto. El comisionado José Antonio Sebastián se ha comprometido a agilizar estas dos cuestiones fundamentales”, dijo.



En ese sentido, el máximo responsable del Puerto de Ferrol expresó su confianza en el cumplimiento de ese compromiso y “seguiremos siendo firmes en la demanda que está pendiente: que Ferrol esté en la red básica del corredor atlántico. La historia no se puede volver a repetir. Esta vez en Ferrol no podemos volver a quedarnos atrás”, repitió.