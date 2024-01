Aumenta la tensión en la Cofradía San Telmo de Mugardos

Un grupo de una veintena de mariscadores de la cofradía San Telmo de Mugardos han solicitado por escrito una asamblea en la que se pide la presencia del antiguo patrón mayor, Omar Lucci, para tratar de esclarecer una serie de irregularidades de las que se le vienen acusando en los últimos tiempos, como la posible compra de producto a furtivos. “El clima en la cofradía no puede estar más tenso”, explica uno de los mariscadores y miembro de la Junta General, quien señala que desde su llegada al ente no recuerda un momento “más complicado y enrarecido” que el que se vive actualmente. De hecho, en la asamblea celebrada la pasada semana para elegir al nuevo Patrón Mayor, se colgaron pancartas en las que se acusaba a los responsables del ente de corrupción.

Otro de los mariscadores aseguró haber presenciado supuestas “transacciones de marisco entre Lucci y varios furtivos”. Asimismo, miembros de la Junta General, que está integrada por 12 socios, sostienen que hasta las “cuentas de la rula son pésimas, cuando algún día hubo miles de euros en las arcas” y lamentan que el nuevo patrón “é da corda do anterior, a xunta está dividida e polo de agora eles seguen sendo maioría e vémonos importentes”. Sostienen que “no es lógico que el antiguo patrón mayor trabaje en una cetárea, que a su vez es uno de los principales clientes del pósito, no parece muy ético que fije los precios del producto alguien que vende y compra al mismo tiempo”. También denuncian que cuando se cierran zonas al marisqueo “es cuando aprovechan para esquimarla los furtivos, que hay más que nunca otra vez, ya que no se les pone coto”.

También se asegura que hay zonas en las que se no se decreta vigilancia (los miembros de la rula realizan labores de vigilancia contra el furtivismo regularmente y dentro de sus compencias), algo que aseguran que está pasando desde hace tiempo en la zona de San Felipe, con gran abundancia de marisco. Las razones de ello son muy claras para los miembros de la rula que están descontentos con la gestión, aseverando que responderían a intereses personales del hasta hace poco Patrón Mayor, tal y como denuncian.

Desde la Consellería do Mar se asegura que hay constancia de que existen denuncias de irregularidades durante los mandatos del expatrón Omar Lucci, quien volvió a reiterar a este periódico que presentó su dimisión al frente del pósito por no poder compatibilizar sus responsabilidades laborales no por ningún tipo de denuncia que pesara sobre su persona. Sobre las supuestas compras de producto a furtivos no ha querido manifestarse asegurando que el asunto en cuestión está en manos de abogados.