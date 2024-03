El aula hospitalaria atiende a una media de ocho niños ingresados

Los menores de quince años que son ingresados en el Área Sanitaria de Ferrol o los que realizan visitas continuadas por enfermedades crónicas cuentan con la ayuda de la profesora Sheyla Martínez Ferreiro para llenar sus mañanas con contenidos lúdicos y educativos. El aula hospitalaria funciona desde el año 2007 y permite que niños y niñas puedan mantener el hilo del currículo escolar y también distraerse de los motivos por los que están ingresados.

“Están nun medio hostil para eles, separados dos seus amigos e irmáns; teñen unha persoa que non ten nada que ver co ámbito hospitalario e van perdendo o medo”, explica Carmen Galego Novo, supervisora de Enfermaría en el primer piso del Marcide, una de las dos plantas (la otra es la tercera) en las que hay niños en edad pediátrica.



“Os nenos disfrutan e as familias agradéceno, iso é o máis positivo”, explica la responsable del aula, Sheyla Martínez Ferreiro. “Encántame cando din que se lles pasou moi rápido a mañá ou me preguntan ‘Cando volves’?”.

Os nenos disfrutan e as familias agradéceno, iso é o máis positivo



La media de atención está en ocho niños y niñas de hasta quince años, aunque no todos pueden acudir al aula, en donde hay material escolar y juegos. En torno a la mitad pueden estar aislados por virus o infecciones respiratorias y reciben la atención en las habitaciones. La estancia media suele ser de una semana.



Estas características del alumnado condicionan cómo se diseña la atención. A primera hora se valora la situación de los niños hospitalizados. “Vexo que alternativas podo empregar cos que están illados, xogos que se poidan limpar ou material que xa non teñan que devolver, que quede para eles”, explica la profesora.



También se tiene en cuenta que, entre los que sí se desplazan al aula, hay edades muy variadas. “Penso que isto é o máis complexo, xa que na ensinanza ordinaria contas con eses nenos todo o ano, son das mesmas idades e con todos fas cousas semellantes. Aquí podes ter un neno de tres anos e outro de doce ao mesmo tempo. A planificación é diaria e tes que aprender a incorporar a improvisación”, comenta.

Decoración alusiva a la celebración del 8M I CEDIDA



La primera mitad de la mañana está más relacionada con el currículo escolar, con la escritura o la pintura, siempre buscando variar las actividades y que no se aburran. “Traballamos moito coas emocións, trátase de que se divirtan activando a creatividade e a imaxinación”. En la segunda parte hacen juegos de mesa y en equipo, retos de lógica e incluso actividades en la línea de las ‘escape rooms’.



Se tiene en cuenta, además, la época del año o fechas señaladas para trabajar aspectos relacionados con la actualidad, como el Día del Clima o el Día de la Mujer y crear ambientes acordes a la celebración de la Navidad, del Carnaval o, a la vuelta de Semana Santa, la primavera.

É unha ponte entre o persoal sanitario e os nenos e as súas familias



Sheyla Martínez destaca la importancia de la coordinación con todos los profesionales implicados en el cuidado de los niños y niñas, que se suman incluso a la decoración de los espacios.



“A profesora fai un labor encomiable”, comenta el jefe de Pediatría, José Luaces González. “É unha ponte entre o persoal sanitario e os nenos e as súas familias”, añade. Destaca que la maestra “participa conxuntamente en humanizar os andares con diversas cuestións temáticas”, como la actual dedicada al espacio, en la que los niños y niñas construyeron una nave espacial.



“Os nenos recoñécena, os pais poden contar co seu apoio e, se o ingreso é máis longo, poden facer de mediación co colexio”, comenta Yolanda Durán Diéguez, supervisora de Enfermaría en el tercer piso.

Los responsables coinciden en que el objetivo no es solo mantener la actividad escolar sino “facer actividades lúdicoeducativas, pois moitas veces as estadías son curtas”.