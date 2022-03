Las atracciones de feria volverán a la plaza de España en Semana Santa

La esperada reunión entre los empresarios de las atracciones de feria y el Concello no se ha producido todavía. Sin embargo, los representantes del colectivo sí han mantenido contactos con la concejala Mayte Deus a la espera de que el alcalde, Ángel Mato, los reciba.



Ayer mismo, se reiteraba por parte del colectivo que se insistirá en mantener la reunión comprometida, con el fin de que se fije una ubicación definitiva para las atracciones, los períodos en los que se pueden montar y otros requisitos que se precisen.







Aunque el pasado lunes el portavoz del ejecutivo local, Julián Reina, daba por sentado que el Cantón no es una opción, los feriantes no han recibido ninguna información al respecto, más allá que lo publicado en los medios de comunicación.



De todos modos, aunque no existe una confirmación por escrito, sí se les ha indicado “de palabra” que podrán montar sus atracciones infantiles en Semana Santa, concretamente del 8 al 18 de abril en la plaza de España, donde ya estuvieron las pasadas Navidades.



Representantes del colectivo volverán el lunes a pedir oficialmente esa reunión con el alcalde de cara a poder saber oficialmente dónde y cuándo podrán instalarse, para poder planificar, además, el verano, una de las épocas con más trabajo.