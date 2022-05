Asime aboga por “retomar la senda del diálogo” en el conflicto del sector del metal

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) aboga por “retomar la senda del diálogo” y desbloquear las negociaciones del nuevo convenio colectivo provincial del sector siderometalúrgico. La Junta Directiva de la entidad se reunió ayer en A Coruña para analizar el conflicto laboral que enfrenta a patronal y sindicatos, así como para poner en común la situación actual del sector, enormemente afectado por la crisis de las materias primas, el precio de la energía y la guerra en Ucrania.



Poco antes del encuentro, el secretario general de Asime, Enrique Mañón, defendió que la tesitura a la que se enfrenta esta área económica “require dun pulo” y que “o último que necesita” es “un conflicto laboral”. “Vemos con preocupación a situación, estes catro días de folga e cremos que a proposta empresarial é xenerosa, razonable e coherente cos tempos actuais”, apuntó Mañón, señalando, además, que el convenio sectorial de la provincia de A Coruña “é un dos mellor retribuidos en calquera categoría profesional”.



En este sentido, el secretario general reconoció que existe un “impacto” del IPC en el coste de vida, pero también aseveró que, pese a haber margen de mejora, no se puede ir “en contra da tendencia actual”, que es “de contención de custes e de intentar que as empresas sexan o máis competitivas posibles”. De esta forma, Enrique Mañón volvió a incidir en la necesidad de que se retomen las negociaciones y que termine la huelga, dado que es una situación “na que perden os traballadores e perden os empresarios”.



De esta forma, el secretario general considera que las posturas de ambas partes “non son tan distantes”, identificando tres puntos de conflicto: los incrementos salariales, la reducción de la jornada laboral y la subrogación de empresas. Así, desde la entidad se considera que “ligar os salarios ao IPC non é positivo” y que conllevaría una mayor inflación; y a su vez que no se debe reducir el número de horas de trabajo anuales porque iría en detrimento de la competitividad del mercado. l