As Pontes y Neda perderán concejales en el próximo mandato por el descenso de la población

La maquinaria para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo ya está en marcha y los censos se encuentran expuestos en los Concellos para que los ciudadanos puedan comprobarlos.



Las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal aportan a estos comicios locales un total de 127.630 electores (186.088 habitantes en los 20 ayuntamientos), con Concellos que han ido menguando en muchos casos la población y el número de votantes en los últimos años.



La cabecera de la comarca de Ferrol, la ciudad naval, aporta el mayor número de votantes, un total de 53.743, frente al municipio con el menor número de censados, el de Cerdido, con 895 electores. Después de Ferrol son los concellos de Narón (31.736), Fene (10.897) y As Pontes (8.338) los que cuentan con más personas con derecho a voto. En el lado opuesto estarían, tras Cerdido, As Somozas (932), A Capela (1.051) y Moeche (1.069), como los municipios con menor número de posibles votantes.



Además, el descenso poblacional de los últimos años dejará en estas elecciones municipales novedades en cuanto al número de concejales que compondrán los plenos de algunos Concellos, con respecto a los últimos comicios de 2019.

En el caso de la zona de Ferrolterra serán dos los Ayuntamientos que estrenarán el nuevo mandato con menos ediles que en el actual, al descender el tramo poblacional que se emplea para contabilizar a los munícipes representantes por cada Concello.

Solo la ciudad de Ferrol tiene 25 concejales y los seis municipios de menor tamaño, seis

Descenso

Así, al tramo comprendido entre los 10.001 y los 20.000 habitantes les corresponden 17 ediles. Este era, hasta ahora, el caso de As Pontes. Este año, con la referencia poblacional de 1 de enero, que es la que se considera para establecer el número de concejales en estas elecciones, As Pontes desciende en su población de los 10.000 (9.974), por lo que pasará de contar con 17 concejales como tiene en la actualidad –12 del PSOE, 3 BNG, 1 PP y 1 Xuntos por As Pontes– a 13, perdiendo cuatro representantes, pasando al tramo poblacional de 5.001 a 10.000 habitantes (los mismos que Pontedeume, Ares, Cedeira, Mugardos, Ortigueira o Valdoviño).

El segundo municipio que verá reducido en concejales su pleno municipal será el de Neda. La pérdida poblacional en el último cuatrienio ha hecho que se quede con 4.972 habitantes, bajando de los 5.000 y, por lo tanto, rebajando de 13 a 11 concejales, al pasar a formar parte del tramo de 2.001 a 5.000 habitantes y contará, por tanto, desde mayo con los mismos ediles que tienen Cabanas, Cariño o San Sadurniño.

Otros Concellos, como el de Monfero, mantienen el número de concejales con respecto a los comicios municipales anteriores, ya que el descenso de tramo y, por tanto, de escaños ya se había producido en las elecciones de 2019 en relación a las de 2015, cuando bajó de 11 a los nueve ediles, que tiene actualmente.

Los demás ayuntamientos se mantienen en la representatividad que ya mostraban en los últimos años y casi desde 1999.



Ares es una excepción, ya que si en ese año tenía tan solo 11 ediles, su crecimiento poblacional lo ha llevado hasta los 13 que mantiene desde los últimos años.

No es el caso de otros concellos como Cariño, que en 1999 tenía 13 ediles y ahora 11; Mañón, que pasó de 11 a 9 en este período u Ortigueira, de 13 a 11.

En este sentido, cabe recordar que el menor número de concejales de las corporaciones existentes es de nueve (con una población de entre 1.001 y 2.000 habitantes) y el de mayor, 25 (correspondiente al tramo entre 50.001 y 100.000).