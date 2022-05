As Pontes inaugura el espacio “Green Coworking” de la Diputación

As Pontes redobla más si cabe su apuesta por la generación renovable con la inauguración, ayer mismo, del espacio “Green Coworking”; una iniciativa conjunta de la Diputación y la asociación patronal Seara centrada en las energías limpias que busca no solo ofrecer un espacio de trabajo conjunto para empresas emergentes, sino también establecer un modelo sectorial que permita la creación de sinergias entre dichas compañías. Teniendo en cuenta los recientes anuncios del desarrollo de una planta de hidrógeno verde –parte a su vez de un proyecto de mayor envergadura en la villa, que incluye parques eólicos y unas instalaciones de almacenamiento de energía hidroeléctrica– y del cambio de ubicación y ampliación del Laboratorio Central de Endesa, esta iniciativa parece certificar las pretensiones de convertir As Pontes en una de las capitales españolas en generación renovable.



Así, la inauguración tuvo lugar al mediodía de ayer en la sede de Seara del polígono industrial de Penapurreira, donde se aloja el espacio. El acto, encabezado por el presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González, y el presidente de la entidad empresarial, José Castro, contó con la presencia de representantes de entes sectoriales de toda Galicia, como Asime, Secot, Cluergal, Viratec, Acluxega o la Asociación Galega do Hidróxeno; así como del propio organismo provincial y de la corporación municipal.









Centro temático





El presidente de la Diputación, Valentín González, explicó al inicio del evento que estas instalaciones pertenecían a la red de espacios coworking “temáticos” del gobierno provincial, es decir, que centran su actividad en un sector concreto –en este caso las energías verdes–. Entre otras características, apuntó González Formoso, estos centros están diseñados “para que todos os especialistas dun sector que queren iniciarse teñan unha ubicación, unha titorización (...) e ademáis recursos tanto económicos como materiais para que poidan desenvolver a súa iniciativa emprendedora”.



En este sentido, el presidente de la Diputación puso en valor el potencial de Galicia en el ámbito de las renovables, aseverando que este sector “ten que ser unha das patas claras dun Goberno” en un momento “donde a enerxía se está a mostrar como un elemento crucial e estratéxico”. Asimismo, González Formoso destacó que, en virtud de la importancia del sector a día de hoy, “firmamos un pacto coas entidades que representan aos traballadores, aos empresarios, aos territorios dos veciños afectados [por el cierre de centrales], ás mulleres do rural...” centrado en el ámbito energético. De esta forma, Valentín González extendió al actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el ofrecimiento realizado a su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, de unirse al mencionado pacto.









Espacio diáfano





Este espacio, tal y como explicó González Formoso, cuenta con una superficie de 196 metros cuadrados y capacidad para albergar 16 proyectos empresariales. Las instalaciones, situadas, como ya se mencionó, en la propia sede de Seara, están diseñadas como un espacio diáfano, donde los profesionales cuentan con sus propios puestos pero que a su vez no están completamente separados.



Del mismo modo, el centro pone a disposición de los emprendedores varias salas de formación, una de reprografía y un salón de actos. En cuanto a los servicios de los que se podrán beneficiar, aparte de las mencionadas tutorías, el espacio oferta asesoramiento en materia de ayudas públicas; orientación jurídica; formación e intercambio de conocimientos “sobre temas relacionados coas enerxías renovables e o hidróxeno”; así como la posibilidad de asistir a todos los eventos que allí se organicen.