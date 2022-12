As Forcadas se acerca al nivel de cada otoño con un 78% de volumen

El embalse de As Forcadas acostumbra a finalizar el mes de noviembre con un volumen de agua de más del 80% de su capacidad. Esa ha sido la norma en la última década, con la excepción del año 2017, en los que con fecha de 27 de noviembre se encontraba al 50,77%, en una situación extraordinaria en la que todas las masas de agua para abastecimiento de la cuenca hidrográfica Galicia Costa estaban por debajo de la media para la época del año. De hecho, ese 51% es menos agua que la que hubo este verano.



Los últimos datos de Augas de Galicia, que les facilitan las entidades que gestionan los embalses, indican que el de As Forcadas se encontraba el pasado lunes al 78,23%, subiendo con rapidez desde la semana anterior (que estaba al 76,47). No está todavía al mismo nivel que otros otoños que no estuvieron precedidos de una sequía como la de este año pero la situación es de normalidad.



De hecho, aunque todavía Augas de Galicia mantiene la situación de sequía prolongada en toda la demarcación excepto en la Mariña, Ortegal y Cedeira (la última actualización es del 8 de noviembre), la práctica totalidad de los sistemas está en situación de normalidad y en esa última reunión de principios del mes pasado se aseguraba desde la Xunta que lo peor de la sequía ya había pasado.

Uso hidroeléctrico

As Forcadas abastece –aunque, según el caso, no en exclusiva– a los municipios de Ferrol, Narón, Fene, Neda, Valdoviño, Mugardos y Ares–. Es el único embalse para consumo de Ferrolterra, aunque hay otros dos, en As Pontes, que tienen fines industriales o hidroeléctricos, gestionados por Endesa Generación. El de A Ribeira se encuentra, según el último boletín hidrológico de Augas de Galicia, a un 81% de capacidad, con 26,61 hectómetros cúbicos almacenados, y el del Eume cubre un 88%, con 108,44 hectómetros cúbicos. Este último es el segundo de mayor tamaño de toda la cuenca hidrográfica Galicia Norte.



Respecto a la situación de los demás embalses, la media es de una ocupación del 73,13% para los de abastecimiento, por lo que el de As Forcadas vuelve a estar por encima. En los de aprovechamiento industrial, el volumen medio actual es del 73,63%, por lo que también los que se ubican en el curso del río Eume superan esta cifra.