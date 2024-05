As asociacións de Valdoviño van xuntas de festa por Vilarrube

A edición número 21 da Mostra das Asociacións de Valdoviño tivo lugar durante a xornada de onte no adro da igrexa parroquial de Vilarrube. Unha das actividades centrais do encontro é o xantar popular, no que nesta ocasión confluíron máis de 220 persoas.



Aínda que durante a mañá o día presentábase chuvioso, as primeiras raiolas de sol saíron coincidindo co inicio da sesión vermú, que inauguraba o programa. Esta veu da man de Martín Carrión, antigo membro de orquestras de renome como Los Satélites ou Trébol.



A continuación interveu o alcalde, Alberto González, que agradeceu o traballo desempeñado e a implicación das asociacións. Esta participación deu paso ao multitudinario xantar popular, coa posterior sobremesa até as 17.00 horas aproximadamente.

Nese momento comezaron as distintas actuacións de música e baile, a cargo de diferentes agrupacións do concello. Para rematar a xornada, a organización ofreceu un sorteo de agasallos aos asistentes, que foron achegados polas propias asociacións participantes.



En cada edición, esta proposta vai rotando a súa localización e o ano pasado tocoulle a quenda ao territorio de Pantín. Xusto a anterior destas citas ocorreu no pavillón de Longoiro en 2019, debido á paralización dos eventos causada pola pandemia.



A mostra está promovida por distintas asociacións veciñais, culturais e deportivas do municipio, coa colaboración do Concello e o apoio das cooperativas de Lago, Meirás e Vilaboa.