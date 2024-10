El arreglo del túnel de la plaza de España y la calle Maiola finaliza con el pintado

Las obras de reparación de dos de los viales más deteriorados de la zona urbana de Ferrol, el túnel de la plaza de España y la calle Maiola en Canido, finalizaron ayer con el pintado de la señalización horizontal. Esta última fase de los trabajos se demoró unos días más de lo previsto por consejo de los técnicos, que consideraron necesario dejar pasar unas jornadas tras la aplicación del aglomerado y para evitar la posibilidad de que la lluvia estropease el resultado final.



El concejal de Obras e Servizos, José Tomé, recordó que con esta actuación se solucionan los problemas que ocasionaba un firme en tal estado. “Fixémolo a través de contratos menores e iso permitiunos tamén axilizar o procedemento para non demoralo demasiado no tempo. Eran problemas que non podían agardar máis a resolverse”, explicaba ayer Tomé, que avanza que en el mes de noviembre las intervenciones relacionadas con el arreglo de viales recibirán un impulso, no solo las más modestas, sino también las ambiciosas, en términos económicos y de superficie, como es la carretera de Catabois entre la plaza grande de Canido y la rotonda de acceso al complejo hospitalario. “Estará adxudicada antes do día 30 do mes que vén”, precisó.



Zona rural

Paralelamente a las actuaciones en la zona urbana de Ferrol se están desarrollando también en la rural diferentes intervenciones en pistas y viales por un importe que se sitúa alrededor de los 300.000 euros.



El edil destacó el esfuerzo de los empleados municipales para agilizar el proceso de contratación de diferentes actuaciones, también las que se realizarán con cargo a las convocatorias del Plan de Obras e Servizos (POS) que financia la Diputación de A Coruña. “Calculamos”, apunta Tomé, “que o mes que vén van estar en contratación –e moitas delas xa adxudicadas– todas as obras destes plans, mesmo aquelas que foron concedidos xa no ano 2021”.

Aquaciencia

El edil de Obras e Servizos subrayó que pronto comenzarán a verse los frutos de algunos de los proyectos más relevantes anunciados en los últimos meses. Es el caso de la rehabilitación del parque Aquaciencia –en el Raíña Sofía–, que permitirá recuperar el circuito de juegos y reabrirlo al público tras varios años cerrado. Sergonsa ejecutará las obras por un importe ligeramente superior a los 120.000 euros.



Por otra parte, en lo que respecta al contrato de parques y jardines, Tomé cree que podrá estar adjudicado también el mes que viene y que en diciembre podría comenzar a prestarse con las nuevas condiciones. Este contrato tiene una duración de cuatro años, prorrogables por otros dos, recordó el concejal.