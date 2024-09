Arranca el plan de barrios con numerosas intervenciones de mantenimiento en A Cabana

El pasado día 9 comenzaba la primera ronda de intervenciones enmarcadas en el plan de barrios del Concello. La parroquia de A Cabana fue la primera de las 29 zonas en las que se actuará hasta el próximo verano y, como ya se hizo durante la anterior campaña, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, acompañado del edil de Servizos y Zona Rural, José Tomé, mantuvo ayer un encuentro con la directiva de la AVV para comprobar el resultado de los trabajos. Asimismo, la reunión también sirvió para que los representantes de los residentes trasladasen al regidor las inquietudes y problemas de los habitantes de A Cabana, además de otras intervenciones específicas a realizar.



Respecto a las actuaciones que se llevaron a cabo durante los últimos días en la parroquia, el alcalde destacó que se realizaron 22 en el alumbrado público –tanto de mantenimiento correctivo como preventivo–. También se efectuaron labores de desbroce y chapeo por toda el área, con especial atención en el entorno del local social de la AVV, el Pilar, la capilla y varias fuentes y lavaderos. De igual modo, se sanearon todos los contenedores –sustituyéndose aquellos dañados– y se repintaron elementos desgastados de parques infantiles y biosaludables.



“Retomamos o plan de barrios co inicio do curso, xa que son precisas de novo diferentes actuacións de limpeza e mellora tanto no rural como na zona urbana”, apuntó José Manuel Rey, incidiendo en que esta iniciativa permite además “reforzar” la comunicación con los vecinos.



La siguiente área de este programa, en la que ya se está trabajando, es el barrio de San Pablo, al que seguirá Santa Icía.