Arranca la campaña de la navaja, que arroja algo de vida a los pósitos

La Cofradía de Pescadores de Barallobre impulsó hace ya varios años el plan de extracción de la navaja, que es ya una realidad. Ayer salieron a faenar a la zona entre castillos muy pocos barcos, ya que el tiempo no acompañaba y, como explicó el patrón mayor del pósito fenés, Jorge López, “o mar estaba moi bravo e a auga moi turbia, non foi o mellor día para iniciarse nesto, desde logo”. Y es que tal y como subrayó López, a este nuevo plan extractivo, al que se han sumado todas las rulas de la ría, se han apuntado mariscadores que hasta la fecha se dedicaban a la extracción de otro producto, y para un iniciado la primera jornada de ayer fue muy mala.



Pese a todo, confían en que vengan tiempos mejores y poder explotar esta nueva vía de negocio, que viene a dar algo de luz a un colectivo que lleva años viviendo horas bajas, de gran escasez y también incertidumbre, esa que impide que se produzca el ansiado relevo generacional, como lamentaba el patrón mayor, quien ve poco probable que los jóvenes quieran seguir con la profesión de sus padres y vivir del mar, ya que no solo es un trabajo duro, también es muy inestable y los salarios no son fijos, “así é moi pouco probable que se produza relevo algún”, subrayó López.



40 kilos por barco



Una treintena de embarcaciones tomarán parte en la campaña de la navaja, aunque ayer no salió a faenar ni media docena de barcos. Del total, ocho se corresponde con la rula fenesa. Cada barca podrá retirar 20 kilos en dos cupos, es decir, 40 por embarcación. La campaña se extenderá hasta el 31 de diciembre, se parará de enero a febrero y se retomará nuevamente en marzo.



Jorge López también consideraba, al respecto de iniciarse en ese arte por estas fechas próximas a la época navideña, que igual no era el mejor momento para quienes se dedican a otra arte empiecen con la navaja. “Os que xa son expertos nesto non terán problema, pero os iniciados sacan menos produto e polo tanto rendabilizan menos o seu traballo, e igual é mellor que deixa o de ir a navalla para marzo, cando non perden tanto carto se deixan de lado a extración da ameixa, por exemplo”, explicaba el patrón mayor del pósito fenés.