El Área Sanitaria de Ferrol superó las 10.000 cirugías en el 2023

El Área Sanitaria de Ferrol incrementó el número de cirugías en 2023 respecto al año anterior y llegó a superar las 10.000 (10.096), cuando en 2022 habían sido 500 operaciones menos (9.596), según las cifras facilitadas por el Servizo Galego de Saúde.



Un 15,3% de estas intervenciones fueron urgentes, mientras que el resto (8.548) estaban programadas y podían requerir o no ingreso en planta hospitalaria. De hecho, hubo 3.332 cirugías (un 33%) que sí necesitaron estancia en el hospital.



Otro dato relevante de la memoria de actividad del Área Sanitaria del año pasado son las intervenciones de cirugía menor ambulatoria, que se realizan en el propio centro de salud, en el espacio más próximo al paciente, y no necesitan ingreso. De ellas se encargan los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, en Pediatría y también en Enfermería. Fueron, en total, 1.481.



Desde el Área Sanitaria ponen énfasis en estas intervenciones ambulatorias, tanto de cirugía mayor como menor –esta última suele requerir solo anestesia local– porque implican más comodidad y accesibilidad del paciente al ámbito sanitario, que puede irse para casa en el día.



Para ofrecer esta opción los profesionales valoran distintos aspectos de la patología y de la persona a la que se va a operar y aplican criterios y protocolos ya establecidos. “Na decisión inflúen o diagnóstico, a complexidade do procedemento, o perfil do paciente e, tamén, as esixencias do coidado postoperatorio”, explican.



Algunos de los procedimientos más frecuentes que son susceptibles de hacerse de modo ambulatorio son los oculares (por ejemplo, cataratas), extirpaciones y biopsias (como la de tumores cutáneos malignos), operación de hernias inguinales o femorales o la cirugía del síndrome del túnel carpiano, entre otras.

Más de dos millones de actos



Otras cifras del Área Sanitaria en 2023 indican un incremento de actividad, por ejemplo, en las consultas externas. Hubo 369.586, frente a 319.586 en 2022. Aumentaron también los ingresos (14.985 frente a 14.767) y se atendieron en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol 184.411 urgencias.



En el campo de las pruebas radiológicas, las cifras son casi parejas (159.017 en 2023 frente a 159.025 de 2022) pero hay que tener en cuenta que el año pasado se produjo el cambio a las instalaciones ya renovadas, un proceso que ocupó varias semanas y que, aunque no paró la actividad, sí que le afectó. A partir de ahí, y con la mejora en los equipamientos, se espera un incremento en este servicio.



En los centros del salud del Área, en cambio, han descendido los actos sanitarios, que en 2023 fueron 2.099.393, frente a 2.200.624 en 2022.